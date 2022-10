Deportivo Cali se estrena ante el campeón Corinthians en la Copa Libertadores Femenina

Ante Corinthians de Brasil, el actual campeón de la Copa Libertadores femenina, será el debut esta tarde del Deportivo Cali en el certamen internacional que este año tiene como sede a Quito.



El duelo entre las azucareras y el timao se jugará desde las 5:15 p.m. en el estadio Pozo Ripalda, de la capital ecuatoriana.



El partido promete ser de un gran nivel técnico y bastante luchado, ya que ambos equipos cuentan en sus nóminas con jugadores de selecciones nacionales.



Deportivo Cali, por ejemplo, tiene a Stéfany Castaño, Carolina Arias, Leidy Andrade, Jorelyn Carabalí, Paula Medina, Manuela Pavi y Tatiana Ariza, entre otras, habituales convocadas al equipo de mayores de Colombia, en tanto que Corinthians tiene a Tarciane, Tamires y Andressinhna, con pasado por la 'Canarinha'.



Ganar, el objetivo

La meta del Deportivo Cali es ponerle fin al reinado que han tenido los equipos brasileños en los últimos tres años de la Copa Libertadores femenina.



Corinthians en dos ocasiones, y Ferroviaria, en una, vienen ganando el torneo desde el 2019, por lo que esta vez tanto el Cali, como América, esperan poder estar —uno de los dos— en lo más alto del podio.

El único equipo colombiano que alcanzó el título de la Libertadores femenina fue el Huila en 2018.



Para el duelo de hoy es posible que el cuadro azucarero juegue con Stéfany Castaño, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Nancy Acosta, Gisela Pino, Paula Medina, Tatiana Ariza, Manuela Pavi Elexa Bahr e Íngrid Guerra.



Datos

El Grupo A de la Libertadores lo integran, además del Cali y Corinthians, Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia.



En el B están Ñañas de Ecuador, Defensor de Uruguay, Boca de Argentina y Ferroviaria de Brasil.



El Grupo C está integrado por Palmeiras, Universidad de Chile, Libertad de Paraguay e Independiente del Valle de Ecuador.



Y en el C están América, Alianza Lima, Santiago Morning de Chile y Deportivo Lara de Venezuela.



A cuartos de final clasifican los dos primeros de cada grupo.

América debutará mañana a las 5:15 p.m. ante Santiago Morning. Los partidos serán televisados por Telepacífico