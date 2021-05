¿Se aplaza otra vez? Alcalde de Palmira insistió en que no hay condiciones para duelo Deportivo Cali-Tolima

Francisco Henao

Una vez más el juego Deportivo Cali-Tolima por la vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana está a punto de aplazarse.



Así lo dio a entender Óscar Escobar, alcalde de Palmira, territorio donde está ubicado el estadio del cuadro azucarero, al afirmar que no hay condiciones para pensar en fútbol.



"Es que lo que está pasado aquí tiene suspendido absolutamente todo, no hay cómo pensar en fútbol con una situación de desabastecimiento y de bloqueos como la que estamos teniendo", dijo el alcalde en 'Mañanas Blu', de Blu Radio.



Aprovechó el mandatario para darle un 'tirón de orejas' a la Dimayor que se empecina en programar el juego en el estadio del Cali.



"Este partido estaba programado para el primer fin de semana, cuando arrancó el paro. Yo tuve reunión con el comité local de fútbol, en donde participó la Dimayor. Y ellos, la verdad, como que no han entendido la dimensión de la película. A veces siento que en Bogotá no entienden la gravedad de lo que está pasando acá", señaló Escobar.



El balón vuelve nuevamente a terreno de la Dimayor que deberá decidir dónde se juega el partido. Barranquilla, Pereira y Armenia aparecen como opciones.



Este es el único partido que falta para definir el último clasificado a semifinales. Tolima gana la serie 3-0.