Salida de Máyer Candelo ya fue consensuada: El vallecaucano dejará el cargo de DT del Cali

La derrota frente al Nacional 3-0 el domingo pasado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la fecha 12 de la Liga colombiana fue el detonante para que el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali decidiera terminar el contrato del técnico Máyer Candelo. Este lunes era inminente su salida.



En el escenario antioqueño, Máyer alineó un equipo inédito en la defensa, al poner una línea de tres con Germán Mera, Adrián Palacios y José Caldera, y delante de ellos a Yony González y Kevin Velasco a manera de carrileros, esquema que le dio muchas ventajas al local, que supo aprovecharlas y a los 11 minutos ya ganaba el juego 2-0.



Candelo no reacomodó el esquema ni hizo cambios oportunamente y el Cali pudo traerse más goles en contra de los que al final encajó. Este lunes, los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron y decidieron dar por terminado el contrato de Máyer, que apenas sumó 8 puntos de 36 posibles. Hasta la noche de este lunes, solo falta que se oficialice la noticia.



Su inminente salida se da justamente una semana después de que el presidente del Comité Ejecutivo, Luis Fernando Mena, ratificara a Candelo en el cargo, argumentando que el Cali no estaba para frenar procesos y cambiar de técnico constantemente.



En el banco del equipo sería encargado como técnico interino Ítalo Cervino, quien en otras ocasiones ha asumido las funciones de entrenador del primer equipo.

Un efímero paso

Le pasó también a Mario Yepes: los resultados lo terminaron condenando como técnico del Deportivo Cali, porque la afición no tuvo paciencia y pidió su salida.



Yepes, excapitán del cuadro azucarero en su época de jugador, tomó el mando del Cali como técnico entre 2106 y 2017, y aunque los resultados no fueron del todo malos, se presentó un cortocircuito con la hinchada y eso terminó pasándole factura.



Lo mismo se repite ahora con Máyer Candelo, quien está recién ‘desempacado’ como técnico del Deportivo Cali y, al igual que Yepes, tuvo que dejar el cargo.



Candelo fue oficializado como nuevo timonel del cuadro verdiblanco el pasado 9 de julio de 2022.



Desde la fecha hasta hoy, ha dirigido 12 partidos por Liga y el saldo no es favorable: tiene un triunfo, 5 empates y 5 derrotas, y cuenta con la valla más vencida del torneo (26 goles).



Su debut fue el 14 de julio en Ibagué, donde perdió 2-0 con el Deportes Tolima.



Desde allí comenzó una serie de resultados negativos que forzaron su salida del equipo.



Además de los resultados, Candelo tuvo varios problemas con Teófilo Gutiérrez, capitán y máximo referente del equipo, lo que resquebrajó la confianza del grupo y de alguna manera lo dividió, situación que se reflejó en el pobre rendimiento colectivo.



No obstante, los dos, Máyer y ‘Teo’, se fundieron en un abrazo en el único triunfo del Cali este semestre, sobre el Pasto, cuando el barranquillero anotó el segundo gol.

Un futuro que preocupa

Además de los resultados, el Cali atraviesa una crisis financiera y administrativa, reflejadas en los 95.000 millones de pesos de endeudamiento de la institución y la división que ha habido entre los miembros del Comité Ejecutivo, aunque los propios directivos lo hayan negado reiteradamente.



El equipo necesita recursos para salir de la crisis y se habla de una firma extranjera que estaría interesada en inyectar capital, pero aún no se tiene n precisión en ese sentido.



Asimismo, se dice que varios socios a los que les duele el presente del equipo están realizando una campaña para reunir recursos que alivien de alguna manera la crisis de la institución.



En materia deportiva el panorama asusta también, pues aunque el Cali no está al borde del descenso, en la temporada del 2023 podría exponerse a algún riesgo de continuar como viene, porque el promedio del 2021 será borrado y se tendrá en cuenta el del 2022, año en que los azucareros han permanecido en la cola de la tabla de posiciones.



Actualmente, el Cali ocupa la casilla 19 de la Liga y está prácticamente eliminado de las finales.