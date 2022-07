Rodrigo Cobo renunció a su cargo como gerente general del Deportivo Cali 

Rodrigo Cobo renunció este jueves a su cargo como gerente general del Deportivo Cali. El administrativo había asumido dicho cargo en el 2018.



Luego de la eliminación del Cali en Perú se conoció la supuesta renuncia del presidente Marco Caicedo de la institución. Si embargo, lo que si es confirmado es que el dirigente Cobo entregará su puesto como gerente general y ya no hará parte del verdiblanco.



Rodrigo llegó en el 2018 junto con el Comité Ejecutivo encabezado por Juan Fernando Mejía y Marco Caicedo como vicepresidente.

​Dentro de sus funciones el equipo estaban: la planeación de actividades y proyectos de la institución, organizar los recursos y ser delegado en varias ocasiones cuando las cabezas del equipo no lo podrían hacer.

​

Por ahora el Deportivo Cali no se ha pronunciado oficialmente al respecto sobre esta noticia.