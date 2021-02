¡Respuesta inmediata al DT! Presidente del Deportivo Cali dijo cuáles son los verdaderos intereses del equipo

Francisco Henao

La interna del Deportivo Cali no goza de mucha tranquilidad por estos días, primero por la marcha forzada de Agustín Palavecino, luego por las declaraciones del técnico Alfredo Arias en las que dice que "noto intereses que no le hacen bien al equipo", y luego por la contundente respuesta a esa afirmación, de parte del presidente del cuadro verdiblanco, Marco Caicedo.



Arias, quien ha venido pidiendo desde hace rato el reemplazo de Palavecino, y que ha recibido una clara respuesta de parte de la directiva de que no hay dinero para traer otro jugador, ofreció una conferencia de prensa este martes y allí dejó dos frases que pusieron a pensar a periodistas y aficionados.



"No puedo contemplar intereses ajenos. Noto intereses que no le hacen bien al equipo", señaló el técnico cuando le preguntaron por el jugador argentino Franco Torres, quien habría llegado como eventual sustituto de Palavecino y hasta el momento no ha disputado siquiera un minuto.



Las palabras de Arias por supuesto tuvieron una rápida respuesta de Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, quien consultado por El País sobre el tema, fue contundente.



"No tengo ni idea sobre lo que dijo el profe, habrá qué preguntarle a él. Aquí el único interés es la institución, la cual esta por encima de todos", señaló Caicedo.



Y fue más allá el directivo al asegurar que el técnico "No pidió a Jorge Arias, tampoco a Carlos Robles, ni a John Vásquez; no pidió a Marco Pérez, a Michell Ramos y menos a Franco Torres. Es lo único que puedo responder".



Así, con un ambiente pesado en la interna, el Deportivo Cali espera tranquilizar las aguas en la cancha alcanzando el miércoles un triunfo en su visita al Junior.