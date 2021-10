Deportivo Cali recibe esta tarde a Equidad con la intención de ganar para escalar en la tabla

El Deportivo Cali quiere hacer a un lado el mal sabor de boca que le dejó el juego del miércoles pasado frente al Atlético Nacional, en la semifinal ida de la Copa Colombia.



No es para menos, pues el verdiblanco dejó escapar la gran posibilidad de irse con ventaja para el juego de vuelta del próximo 21 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.



Y más, si se tiene en cuenta que el segundo gol de los antioqueños se dio en una acción clara de fuera de lugar, que dejó pasar el juez central y el asistente por esa banda.



Por ello, los dirigidos por Rafael Dudamel ya le apuntan al objetivo de conseguir otra victoria ‘al hilo’ por Liga frente a La Equidad, en la cancha del estadio Deportivo Cali, esta tarde.



La importancia de conseguir los tres puntos radica en la gran posibilidad de ‘pegar el brinco’ e ingresar al grupo de los ocho mejores, siempre y cuando también se presenten algunos resultados a favor del ‘azucarero’.



Cali es puesto 13 del campeonato con 16 puntos y por encima suyo hay varios equipos que también pelean, lo que convierte en el duelo de esta tarde en la oportunidad ideal de escalar varias posiciones.



El buen rendimiento que ha mostrado el Deportivo Cali en los últimos juegos ilusiona a los hinchas con un mejor futuro.



Las dos últimas victorias frente a Pereira y Envigado por Liga y el empate contra Nacional muestran una importante recuperación en el nivel de algunos jugadores, de cara a la fase definitiva del campeonato y las finales de la Copa Colombia.



Sin Menosse en el equipo

Para el juego frente a Equidad no estará el experimentado defensor Hernán Menosse, quien se pierde el duelo por acumulación de cartulinas amarillas.



Por el ‘charrúa’ regresa a la titular el defensor cordobés Jorge Marsiglia, quien ya pagó las dos fechas de sanción por la expulsión sufrida en el juego frente al Deportes Tolima.



Igualmente, se espera que para el juego frente a los ‘aseguradores’ regrese a la nómina inicialista del delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez.



‘Teo’ no pudo estar en el equipo que disputó el duelo por Copa Colombia contra Nacional, debido a su sanción por expulsión que lo saca de esta fase semifinal.



De resto, sería el mismo equipo del miércoles de cara al duelo de esta tarde frente a La Equidad, que también está fuera de los ocho clasificados.



Ficha técnica:

Estadio: Deportivo Cali.

Capacidad: 19 mil aprox.



Árbitro: Jorge Tabares - Antioquia.



Posibles alineaciones:



Cali: Guillermo De Amores, Juan Camilo Angulo, José Caldera, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhohan Valencia, John Vásquez, Kevin Velasco, Ángelo Rodríguez y Teófilo Gutiérrez.

DT: Rafael Dudamel



Equidad: Cristian Bonilla, Bléiner Agrón, John García, Jean Pestaña, Francisco Chaverra, Pablo Lima, Joan Castro, Andrés Correa, Daniel Mantilla, Diego Valdés y Kevin Salazar.

DT: Alexis García.