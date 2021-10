Rafael Dudamel: "Se nos han escapado dos puntos que no estaban en las cuentas"

Con un amargo sabor quedó el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, luego del empate a dos goles de su equipo frente a Equidad como local por Liga.



A pesar de lo vibrante que fue el compromiso, la no consecución de los tres puntos comprometen la posición del 'azucarero' en la tabla general de posiciones.



"Se nos han escapado dos puntos que no estaban en las cuentas, lo ideal era imponernos en casa, pero también es cierto que venimos de sumar de visitante que, por el corto margen de error, lo correcto era sumar hoy" dijo el estratega venezolano.



Sin embargo, Dudamel rescató el ímpetu de su equipo en el partid: "Dentro de todo lo que intentamos hacer para superar al rival logramos buenas acciones, al final es un 2-2 que nos deja el sabor amargo de no haber podido ganar, pero de sensaciones buenas que logramos partido tras partido".



"El equipo mostró carácter, jerarquía y por muchos pasajes buen juego y tenemos que apuntar a alcanzar la continuidad y fluidez en el fútbol ofensivo", resaltó el estratega 'azucarero'.



Deportivo Cali sigue por fuera del grupo de los ocho con 17 puntos y deberá enfrentar el clásico frente al América el próximo sábado, a las 4:00 de la tarde.​