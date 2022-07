Rafael Dudamel se despidió  del grupo de jugadores del Deportivo Cali 

¡Y se dijo adiós! Entre abrazos y llanto, el técnico Rafael Dudamel se despidió esta tarde del viernes del grupo de jugadores y directivos del Deportivo Cali, luego de confirmarse su salida del club.



Sobre las 2:30 p.m. el estratega venezolano arribó a la sede deportiva de Pance y tuvo una charla privada con los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes de la institución.



Durante 30 minutos, Dudamel agradeció a todos los que estuvieron en su proceso como técnico del equipo de sus amores y porque la mayoría hicieron posible la consecusión de la décima estrella, en diciembre de 2021.



Quien tomó la vocería del grupo de futbolistas fue el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, quien agradeció al profesor Dudamel por la confianza que siempre depositó en él a pesar de que venía en su momento sin ritmo de competencia por una larga lesión que traía.



Quien no pudo contener las lágrimas fue el extremo Kevin Velasco. No es para menos, pues desde la llegada de Rafael Dudamel al equipo la 'foquita' subió su nivel de una forma impresionante hasta el punto de haber sido convocado para la Selección Colombia y jugar el amistoso frente a Araba Saudita, el mes pasado.



Junto a su cuerpo técnico (Marcos Matías AT y Josep Cañas PF), Dudamel abandonó la sede deportiva de Pance y dejó al equipo que dirigió durante 10 meses y consiguió un título de Liga en manos del profesor Ítalo Cervino, quien a propósito estará al frente del club para el juego de vuelta frente a Melgar por Copa Suramericana, en arequipa.



Por lo pronto, se desconoce el nombre del entrenador que vaya a reemplazar a Rafael Dudamel en el Deportivo Cali. Se habla del posible regreso del antioqueño Pedro Sarmiento, pero también de la posibilidad de la llegada del tolimense Hárold Rivera o del caleño Mayer Candelo.