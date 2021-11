Rafael Dudamel: "Quedo muy complacido con el entendimiento táctico"

Deportivo Cali comenzó con pie derecho el cuadrangular A de la Liga colombiana al derrotar 2-1 a Pereira, en la cancha de Palmaseca.



Los goles de Jorge Marsiglia y Harold Preciado le dieron la victoria al verdiblanco, frente a un difícil rival que fue la gran revelación de este segundo semestre.



El técnico Rafael Dudamel habló en conferencia de prensa a propósito del triunfo de su equipo sobre Deportivo Pereira: "Quedo muy satisfecho con la forma con que desarrollamos el partido. Quedo muy complacido con el entendimiento táctico. Hemos ganado un partido fundamental".



El juego de Harold Preciado: "Es un jugador muy completo y en su paso en el fútbol internacional estuvo desarrollando el trabajo por la banda, ubicarlo ahí siempre es una opción".



La forma en cómo enfrentaron a Deportivo Pereira: "Ser un equipo serio e intenso y como respetamos al rival ha sido la clave para ganar el partido. Nuestra seriedad nos permitió exigirnos al máximo para superar al rival".



¿Quedó algo por mejorar?: "El haber recibido un gol para el 2-1 no significa que no hayamos podido cerrar el partido, no lo sufrimos. Hubiese sido ideal ganarlo con el cero en nuestro arco. Valoramos más por 3 puntos".