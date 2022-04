Rafael Dudamel: “La competencia internacional te eleva la adrenalina al límite"

Deportivo Cali ultima detalles para su debut en la Conmebol Libertadores frente a Boca Juniors, este martes en la cancha del estadio de Palmaseca.



El verdiblanco está al borde de la eliminación en la Liga, sin embargo, eso no es impedimento para buscar la reivindicación en el torneo internacional, al cual llegó como el vigente campeón del fútbol colombiano.



Bajo esa convicción está el técnico Rafael Dudamel, quien confía plenamente en sus jugadores de cara a lo que será la Copa Libertadores: “La competencia internacional sola te eleva la adrenalina, te hace vivirlo con una nueva ilusión. Tenemos la responsabilidad que tenemos por ser un representante de Colombia”.



Sobre la cantidad de partidos que afrontará el Cali en este mes de abril indicó: “No me preocupa la carga de partidos porque el equipo está bien preparado. Se han mantenido trabajando bien”.



Acerca del rival, el Boca juniors de Argentina, manifestó: "Ellos tienen varias bajas importantes, pero son equipos que se estructuran para competir a lo largo del año y jugar más de 60 partidos. Tienen casi tres jugadores por posición”.



"No hemos hecho nada distinto a analizar el rival. Sabemos que vamos a vivir un lindo espectáculo por ser un torneo internacional”, resaltó Rafael Dudamel.



Sobre los aspectos que el Deportivo Cali debe mejorar, el estratega venezolano dijo: “Desde lo futbolístico no hay problema, desde el carácter nos tenemos que fortalecer”.



Finalmente, el técnico Rafael Dudamel dejó clara la ruta que el 'azucarero' debe seguir en las siguientes semanas: "Nuestra ilusión y objetivo es avanzar de fase en Libertadores, después ya el camino te ira diciendo para que estas".



El compromiso entre Deportivo Cali y Boca Juniors de Argentina, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, se jugará este martes 5 de abril a las 7:30 de la noche, en la cancha del estadio de Palmaseca.