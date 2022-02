Rafael Dudamel: "Esta situación no me genera ningún disfrute sino una pena enorme"

Deportivo Cali cayó por cuarta ocasión en la Liga colombiana. En esta oportunidad fue el Envigado quien le propinó una nueva derrota en la tarde de este sábado.



Con solo 3 puntos de 15 posibles, los verdiblancos están en la parte baja de la tabla de posiciones con un rendimiento del 20%.



Al final del juego, el técnico Rafael Dudamel habló sobre sus sensaciones después de esta derrota en la ciudad de Envigado.



¿Por qué cambió tanto el Cali de un partido a otro?: "Todo repercute en el juego, pero este mismo equipo le gano a Pereira, no voy a entender nunca como un equipo cambia tanto en 72 horas, para mi no es una excusa que debamos cambiar".



¿Cuáles son sus sensaciones?: "Tengo una pena enorme porque hoy mi equipo lo desconozco, tengo muchas cosas para conversar y trabajar. En 4 días tenemos partido de Superliga y solo ganando será la manera de reanimarnos".



¿Afecta la cantidad de juegos en poco tiempo?: "Cada entrenador debe responder por su plantel, está claro que la seguidilla de partidos genera un desgaste y estamos apenas en la 5ta fecha, no la 10 o 15. No hemos tenido buen tiempo de preparación pero eso para mi no es excusa".



¿Qué se debe hacer para mejorar?: "Debemos seguir trabajando en el campo y fortalecer la parte mental. Hoy hemos estado muy lejos de ese nivel de competencia y eso no me genera felicidad, hoy hicimos todo para perder".