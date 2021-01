¡Quieren 9 de 9! Deportivo Cali buscará esta noche ante Envigado una nueva victoria

Juan Carlos Pamo

La tercera salida del año y por la Liga tendrá esta noche (8:00) el Deportivo Cali, esta vez ante el Envigado en su estadio de Palmaseca.



Los azucareros no quieren perder el impulso que traen y que les ha permitido alcanzar dos victorias en igual número de salidas, lo que también les entregó la posibilidad de liderar el torneo junto con el Junior.



El objetivo hoy es sumar nuevamente tres puntos, más allá de que haya un reconocimiento al Envigado, equipo que ha perdido los dos encuentros que ha disputado.



"Envigado es el equipo que más me gusta, independiente de los resultados; es un equipo que trata de tener la pelota siempre y eso es de admirar", dijo el técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias.



El timonel dio a entender que, por ahora, le dará continuidad al equipo que ha afrontado los dos anteriores compromisos.



"Voy a cambiar el once titular cuando estime que sea el tiempo. Hasta ahora estoy poniendo a los jugadores que mejoran y entregan el mayor nivel”, aseguró Arias.



Sin embargo, Agustín Palavecino no fue convocado y en su lugar estaría Andrés Arroyo, en tanto que es probable que sea titular desde el primer minuto Carlos Robles, en reemplazo de Andrés Balanta.



El resto del equipo sí sería el mismo que inició jugando en la jornada anterior frente al Pereira.



El Deportivo Cali se deberá cuidar de un rival que llega sin puntos y desesperado por sumar en la Liga.

Así es la fecha

La tercera jornada comienza este viernes a las 6:00 p.m. con el encuentro entre Jaguares y Alianza Petrolera.



Este sábado, clásico boyacense entre Patriotas y Chicó, Águilas recibirá a Santa Fe, Nacional al Pereira y Junior ante el América.



El domingo se jugarán dos partidos: Tolima ante La Equidad y Bucaramanga recibirá al Medellín.



La jornada se cierra el 1 de febrero con el duelo entre Millonarios y Once Caldas.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Win+



Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Carlos Robles (Andrés Balanta), Andrés Arroyo, Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez y Marco Pérez.

DT: Alfredo Arias



Envigado: Santiago Londoño, Francisco Báez, Santiago Noreña, Santiago Jiménez, Cristian Blanco, Jairo Palomino, Iván Rojas, Juan Manuel Zapata, Yeison Guzmán, Santiago Muñoz y Michael Nike Gómez.

DT: José Arastey