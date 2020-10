¡Que siga la fiesta! Deportivo Cali saldrá por una nueva victoria, ahora frente al Tolima

Daniel Molina Durango

El Deportivo Cali espera seguir con su buena racha esta noche (8:10) cuando reciba al Tolima por la fecha 17 del campeonato colombiano.



Precedidos de cuatro victorias consecutivas (tres en Liga y una en Copa Suramericana), los verdes llegan a este duelo frente a los pijaos con la moral alta y el deseo de sumar un nuevo triunfo.



Si los dirigidos por Alfredo Arias suman un empate o un triunfo, superarían la barrera de los 30 puntos, por lo que terminarían de asegurar su paso a las finales del torneo local.



Al frente estará un Tolima que es líder de la Liga y que promete ser un duro desafío para el Cali, que acumula 22 fechas sin perder y se encuentra invicto en juegos oficiales este año.

Una nómina mixta

Para el juego de esta noche, lo más seguro es que tanto Cali como Tolima utilicen nóminas alternas pensando en reservar a sus titulares para los juegos de Copa Suramericana que tienen la semana que viene.



El ‘Vinotinto y oro’ recibirá el martes a La Calera de Chile por el partido de vuelta de la segunda fase, mientras que el Cali hará lo propio el miércoles frente a Millos, en una serie en la que está en ventaja por 2-1.



Además de esto, los verdiblancos no podrán contar con el defensa Hernán Menosse, ni con el volante Agustín Palavecino, quienes están suspendidos.



En ese orden de ideas, Arias pondría un equipo en el que participarían hombres que no suelen ser titulares habituales, como es el caso de Hárold Gómez, Richard Rentería, Kevin Velasco, José Enamorado y Carlos David Lizarazo.



El delantero Jesús Arrieta, quien ha tenido pocas oportunidades desde que se reanudó el fútbol, también podría ser de la partida en el frente de ataque.



Por otro lado, la escuadra caleña también tendrá disponible al extremo Jhon Vásquez, quien no jugó entre semana por la Suramericana porque pagó la fecha de sanción que le faltaba.



“El invicto hace parte de la estadística, pero no es un condicionante en el juego. Perder el invicto no me preocupa, porque yo me acostumbré a perder. Lu único que me preocupa perder es el tiempo”, sentenció el técnico uruguayo.



El entrenador del Deportivo Cali, además, aseguró que Tolima es uno de los adversarios más difíciles del fútbol colombiano.

Ficha técnica

Estadio: del Cali.

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).



Posibles formaciones



Cali: David González, Hárold Gómez, Richard Rentería, Éduar Caicedo, Kevin Velasco, Andrés Balanta, Juan Daniel Roa, Andrés Arroyo, Jhon Vásquez, Carlos Lizarazo y Jesús Arrieta.

DT: Alfredo Arias.



Tolima: Álvaro Montero, Jonathan Marulanda, Jean Carlos Pestaña, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta, Luis Miranda, Yeison Gordillo, Juan David Ríos, Ánderson Plata, Junior Hernández y Andrey Estupiñán.

DT: Hernán Torres.