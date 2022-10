¿Qué se puede esperar del Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto? Esto opinan los expertos

El martes, durante la rueda de prensa en la que fue presentado como nuevo técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto soltó varias frases que evidencian sus ansias de estar sentado ya en el banco de un partido oficial y comenzar a conseguir eso que tanto necesita el equipo azucarero en este momento: triunfos.



“Me siento en deuda con el Cali. La primera vez que estuve aquí me fui de séptimo”. “Vine a trabajar como me gusta y ténganlo por seguro que voy a entregarlo todo”. “El que no corra ni sude la camiseta, sencillamente no juega”. “Sobre el clásico no quiero opinar mucho, prefiero hablar en la cancha”...



Esas fueron algunas de las frases del entrenador santandereano de 69 años, quien el domingo debutará en esta nueva era con el Cali (había estado entre 1990 y 1991) frente al América, por la fecha 16 de la Liga.



Un partido —a puerta cerrada en Palmaseca— con mucho en juego: por los lados del rojo, 3 puntos para regresar al grupo de los ocho; y del verde, 3 puntos para comenzar con el pie derecho un nuevo capítulo que lo saque de la crisis.



¿Qué se puede esperar del Cali de Jorge Luis Pinto?

A tres días del debut del extécnico de la Selección Colombia, El País consultó exdirectivos, exjugadores, socios y periodistas de la ciudad para conocer cuál es el equipo que esperan ver desde el próximo domingo.



MARINO MILLÁN

Periodista

“Espero una reacción futbolística del Deportivo Cali. Un equipo que tenga un esquema definido, ordenado en la cancha, seguro en cada una de sus fases: sólido defensivamente, generador de fútbol y con buena definición. Y rechazo rotundamente cuando dicen que Pinto era el ideal para imponer disciplina en el club. No, la disciplina se la impone el mismo jugador, porque por eso es profesional”.



RICARDO COBO

Socio

“Anhelo que el equipo sea restructurado no solo deportivamente, sino anímicamente. Que veamos un equipo con carácter, ordenado en la cancha y comprometido. Que de manera táctica logremos empezar a suplir las falencias y el desorden que se ha visto en los últimos meses. Qué la madurez técnica que tiene Pinto pueda ser asimilada rápidamente por los jugadores. Que ciertas posiciones en las cuales hemos notado un déficit deportivo, especialmente en el armado, sean cubiertas por jugadores de experiencia y que hagan parte de un proyecto referenciado. Al Cali no pueden seguir llegando jugadores por recomendaciones”.



ÉDISON ‘GUIGO’ MAFLA

Exjugador del Cali

“En donde ha estado, a Pinto le ha ido bien, porque es un técnico que trabaja. Tuve la oportunidad de estar con él y le agradezco eternamente haberme puesto a debutar en el Deportivo Cali. Sé que está feliz por su regreso. Va a trabajar como sabe hacerlo y se verán los resultados. Ojalá le puedan traer jugadores para exigir y poner al equipo en el lugar que se merece. Es un hombre de mucha experiencia, mundialista, y sabe alcanzar el éxito”.



PACHO VÉLEZ

Periodista

“La llegada de Pinto es una gran apuesta de calidad. Jorge es un hombre estricto, exigente, ganador, que les da oportunidad a los jóvenes, pero que de igual manera es exigente y formativo con ellos. Los grandes pueden tener problemas si no actúan con el profesionalismo total. Soy muy pesimista sobre la relación Teófilo-Pinto, porque sé que Jorge le exigirá que dé todo de sí, y desde hace algún tiempo ‘Teo’ no lo hace, no ha estado tan comprometido como lo fue en el título de diciembre con Rafael Dudamel. Pinto va a potenciar jugadores, va a luchar y a sacar al equipo del hoyo deportivo en el que está, no cabe ninguna duda. No sé si alcance a tener un equipo competitivo para llevarlo a un lugar de privilegio, como para pelear un título, pero el semestre entrante lo meterá entre los ocho. La llegada de Pinto es un brinco de calidad gigantesco para el Cali”.



LUIS FERNANDO LENIS

Exdirectivo del Cali

“Con Jorge Luis Pinto el Deportivo Cali volverá a tener director técnico después de 13 fechas de haber estado huérfano. Con Pinto, el Cali gana seriedad, disciplina, compromiso, respeto por la camiseta. Es un técnico trabajador, exigente y experimentado, toda vez que ha sido mundialista y campeón en Colombia, Perú, Venezuela y Costa Rica, y esas características lo convierten en alguien idóneo para sortear esta crisis tan grande”.



HÁMILTON RICARD

Exjugador

“Pinto tiene otra ideología, otra forma de trabajo, diferente a las anteriores en el Cali. Cada vez que llega un nuevo entrenador, los jugadores saben que se están peleando el puesto. Es un hombre ganador, internacional, con mucho bagaje y conocimiento. El Cali tiene que aprovechar al máximo a este entrenador. Serán tiempos de mucha exigencia y adrenalina”.



GERMÁN SALCEDO

Socio

La llegada de Pinto, con su experiencia, recorrido, disciplina y gusto desmedido por el trabajo, le dará al club inyecciones justo en donde las necesita: liderazgo, carácter, temperamento y entrega por la camiseta, por el escudo. Con esto esperamos que llegue lo que más urge en lo deportivo, los puntos; para los hinchas y asociados, confianza; para los externos, credibilidad y, en general, un ambiente más positivo, de unión, en torno a su figura y lo que representa, mientras que los directivos y asociados van terminando de solucionar aquello que la sola llegada del ‘profe’ Pinto no puede, pero que sirve como un punto focal y de impulso clave. Con Pinto llega una bocanada de aire fresco y la sensación que, por fin, hay un rumbo claro, un paso firme”.