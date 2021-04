¿Qué debe hacer el Deportivo Cali para remontarle al Tolima en Palmaseca?

Daniel Molina Durango

Emular una hazaña que solo ha conseguido un equipo desde que los torneos cortos se definen por ‘playoffs’ (Junior en las semifinales de 2011 II ante Millonarios), esa es la misión que tiene el Deportivo Cali para este sábado ante el Deportes Tolima.



Tras la caída por tres goles en el juego de ida, los de Alfredo Arias buscan repetir algo que solo logró el conjunto ‘tiburón’ hace 10 años, cuando perdió 3-0 ante los azules en Bogotá, les ganó por el mismo marcador en Barranquilla y se impuso en la tanda de penales.



Aunque los datos previos no son alentadores para el Cali, la remontada debe considerarse una especie de ‘hazaña’, pero ¿qué debe hacer para conseguirlo?



Para Gonzalo de Feliche, periodista de Win Sports, “remontadas y locuras siempre acontecieron y acontecen. El tema es que hay un antecedente idéntico donde no salieron las cosas —Copa Suramericana—. Esta vez hay que jugar como si fuera el último partido del ciclo Arias.



Tanto apoyo manifestado para la clasificación a finales necesita un empujón más. El factor futbolístico es fundamental, pero esta vez lo psicológico y actitudinal vale el doble”.



Quien considera que la actitud también será clave es el exjugador azucarero Hamilton Ricard.



“En estas instancias casi nunca se termina jugando. Acá hay que correr, meter. Este partido hay que jugarlo al máximo. Al Cali le ha faltado eso, entregarlo todo así el otro equipo esté jugando mejor. Si el Cali el sábado no presiona desde la salida, no mete ritmo desde el principio, no gana. Tiene que perseverar para conseguir el marcador”.

¿Cómo jugar?

De Feliche cree que la clave en el planteamiento que considere Alfredo Arias está en la capacidad de sorprender al Tolima, así como el conjunto pijao lo hizo con su equipo el fin de semana pasado.



“Tolima venía actuando con un sistema diferente, con una línea de cinco que tenía poco circuito en ataque. Ese partido lo jugó distinto y ahora es al Cali al que le toca sorprender y modificar ciertas estructuras para poder soñar con un cambio en la serie”, pondera.



Juan David Arcos, periodista del Corrillo de Mao, considera que solo un planteamiento perfecto del timonel uruguayo hará posible que “la luz al final del túnel no sea tan estrecha”.



Para eso, piensa que debería darle prioridad al equilibrio, dando ingreso a Hárold Gómez para que Juan Camilo Angulo pueda hacer las veces de volante por derecha, además de la inclusión de Andrés Colorado por el sancionado Carlos Robles.



“Tolima no tiene obligación por el resultado, esperar y contragolpear será su apuesta, que añade la dosis de talento superlativo de Jáminton Campaz, el Cali debe parecer un aluvión en ataque sin regalar su zaga, construir Roma bloque a bloque durante los 90”, cierra.



La también periodista Laura Cuéllar ve con preocupación que las condiciones que presenta el partido son en las que mejor se ha mostrado el Tolima durante el año.



“Es un equipo que sabe esperar y que no necesita mucha posesión para hacer daño. Creo que el Cali debe afrontar el partido con sus líneas muy cerradas, procurando mantener el balón en área del Tolima”.



Entendiendo el partido como uno en el que habrá riesgo inminente de gol rival en los contrataques, Cuéllar dispondría una línea de tres volantes de marca con Andrés Colorado, Andrés Balanta y Jhojan Valencia, quienes puedan estar atentos a los relevos y liberen a los laterales para el ataque.



Lo claro, más allá de cualquier opinión, es que el cuadro azucarero deberá hacer caso omiso a las palabras de su propio técnico, Alfredo Arias, tras la derrota en la Copa Suramericana ante el mismo rival, cuando dijo sentirse perdedor desde la ida. Mañana, el Cali deberá poner toda la carne en el asador.