¡Por una gran alegría¡ Deportivo Cali visita a Melgar de Perú por el partido de vuelta de la Suramericana

Deportivo Cali quiere ponerle fin a su mal momento que cobró la cabeza del técnico Rafael Dudamel, con un buen resultado este miércoles (7:30) en Arequipa, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Suramericana.



Los ‘Azucareros’ se miden a Melgar, equipo que se coronó este fin de semana campeón del fútbol peruano, y que llega entonado motivacionalmente para el duelo de esta noche.



Además, el 0-0 en el encuentro de ida jugado en el estadio de Palmaseca sin duda le da cierto favoritismo al onceno peruano.



Pero el Deportivo Cali no cree en antecedentes y con la convicción de hacer un buen partido en Arequipa, confía en avanzar de ronda para darse una alegría después de tantos momentos difíciles.



“Para ganarle a Melgar tenemos que subir el rendimiento todos, aquí hay buenos jugadores y estamos confiados en que podemos sacar el resultado y avanzar de ronda”, dijo el zaguero azucarero Guillermo Burdisso.



Por su parte, el técnico interino Ítalo Cervino aseguró que le tocó asumir en una semana de noticias muy duras, pero que el esquipo está preparado para alcanzar el objetivo.



“Ha sido una semana llena de sorpresas y noticias no muy alentadoras, se fue ‘Rafa’ (Dudamel) y me tocó asumir a mí porque soy de la casa, el asignado por el Comité Ejecutivo y los directivos. Vamos a sacar esto adelante, los jugadores en este momento anímicamente están bien, contentos con la ilusión de clasificar a cuartos, estamos trabajando para ello y vamos a Perú a ganar”, señaló Cervino.



En cuanto a si hay deficiencias en el equipo, el técnico interino negó que las haya y que en los pocos días de entrenamiento se preocupó más por corregir algunos detalles.



“No es que haya deficiencia, porque realmente ha mermado mucho lo que veníamos trabajando y lo que llevó a este equipo a ser campeón, que era la tenencia y posesión de la pelota; pero eso lo estamos trabajando, obviamente el cambio son pocas sesiones de entreno, pero el cambio ya lo verán ustedes y la hinchada a la hora del partido”.



Agregó que “La idea es que el jugador disfrute en el campo, que sea feliz y que esa alegría que nos dio el título vuelva, creo que estamos en buen camino”.



¿Cómo ganar?

​

Para lograr el objetivo en Arequipa, lo primero que tiene que hacer el Deportivo Cali es lo que dice Burdisso: “subir todo el nivel”.

Defensivamente en el duelo de ida ante Melgar se dieron algunas ventajas, además porque hubo poca marca en el mediocampo.

Y de la mitad del campo hacia arriba el equipo también lució lento y falto de sorpresas, lo que facilitó el trabajo de los zagueros del elenco peruano.



Lo otro que debe hacer el Cali es tener tranquilidad, olvidarse de los problemas externos y jugar con paciencia, esperando que en cualquier momento se les abra el arco a los delanteros que estarán en el estadio Monumental de Arequipa.



¿Habrá cambios?

​

Las novedades que tendría el Deportivo Cali esta noche pasaría más por lo táctico, aunque eso implica un cambio de nombres en la formación titular.



Kevin Velasco no sería lateral izquierdo, sino volante por el mismo sector, lo que permitiría el regreso de Cristhian Mafla a la zona defensiva.



Esto implicaría además la salida de la titular de Santiago Mosquera, de discreto partido en el duelo de ida jugado en Palmaseca.



De resto se mantendrían los otros jugadores que afrontaron ese duelo, con Teófilo Gutiérrez, Yonny González y Ángelo Rodríguez en ataque, aunque en el mediocampo se podría dar la presencia de Enrique Camargo en lugar de Carlos Robles.



Así llega Melgar

Melgar se coronó campeón del Torneo Apertura peruano el fin de semana luego de igualar sin goles como visitante ante Alianza Atlético de Sullana.



Ese título hizo que la afición de Melgar se emocionara tanto, hasta el punto de agotar la boletería para el duelo de esta noche en Arequipa.

Pero hay otros condimentos que hacen pensar en un buen partido para el equipo peruano: regresa su goleador, el argentino Bernardo Cuesta, ausente en el encuentro jugado en Cali, y el de esta noche será el último partido del técnico Néstor Lorenzo, quien se vinculará después a la Selección Colombia.



El plato en Arequipa está servido y dependerá del Deportivo Cali si quiere degustarlo o no, para superar el mal momento o para agudizar la crisis que trae desde hace varias semanas.



El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Suramericana.



La Ficha

​

Estadio: Monumental de Arequipa

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Facundo Tello (argentino)



Probables formaciones



Melgar: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alex Deneumestier, Leonel Galeano, Paolo Reyna, Alexis Arias, Horacio Orzán, Luis Iberico, Wálter Tandazo, Martín Pérez y Bernardo Cuesta.

DT: Néstor Lorenzo



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Aldaír Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Cristhian Mafla, Enrique Camargo, Yimmy Congo, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Yonny González y Ángelo Rodríguez.

DT: Ítalo Cervino