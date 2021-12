¡Por la estrella en Ibague!: Deportivo Cali ira en busca de obtener la décima en la casa del Tolima

Redacción de El País



La final está abierta. Puede ser para el Deportivo Cali o para el Deportes Tolima. Los 90 minutos del juego de vuelta de la final, el próximo miércoles, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, dirán quién es el campeón de la Liga colombiana.



Debió ganar el Cali en casa ante su hinchada para ir con mayor comodidad al feudo de los tolimenses, pero se encontró con un equipo bien parado, ordenado en todas sus líneas y con mucho control en la marca, a pesar de las lesiones que tuvo en jugadores como el zaguero Sergio Mosquera, y su reemplazo, Ánderson Angulo.



No pudo brillar el conjunto azucarero con el juego de Teófilo Gutiérrez, tampoco con las salidas de Andrés Colorado, ni el desborde de John Vásquez o la potencia de Ángelo Rodríguez.



Sin embargo, el equipo de Rafael Dudamel no tuvo un mal juego. Pero fue un partido de más físico que talento, como le gusta al Tolima, que no por ello renuncia al juego preciso y efectivo.



El 1-1 en Palmaseca en la ida de la final obliga a los ‘Azucareros’ al ir el miércoles por la victoria si quieren alcanzar directamente la estrella número 10. Un empate en los 90 minutos restantes llevarían a la definición del título desde los 12 pasos.



En los últimos dos partidos entre ‘Azucareros’ y ‘Pijaos’ en el Murillo Toro de Ibagué, ha habido un empate 1-1 (2021-11) y un triunfo 3-0 para los tolimenses (2021-1).



Las condiciones, por supuesto, son más favorables para el Tolima, que jugará de local ante su hinchada.



Tanto Hernán Torres como Rafael Dudamel tendrán estos dos días para afinar su estrategia de cara al último duelo por la final.

El Cali de Dudamel, sin duda, irá en busca de la victoria a Ibagué, como lo hace en cada feudo que visita.



La ilusión sigue intacta y la décima estrella sigue siendo alcanzable.