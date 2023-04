¿Ola de renuncias en el Deportivo Cali? Jugadores harían efectiva cláusula por falta de pagos

Deportivo Cali sigue inmerso en su peor crisis institucional de los últimos 50 años y parece aún no tocar fondo. Ahora, el verdiblanco se enfrenta a la posibilidad de una renuncia masiva de jugadores.



Según se conoció desde el pasado miércoles, un grupo de futbolistas del plantel, entre los que estaría involucrado el extremo Daniel Mantilla, presentaron la semana pasada su intención de dejar la institución por falta de pagos.



Todo indica a que este 30 de abril el Deportivo Cali cumplirá dos meses sin pagarle sueldo a los jugadores, por lo que se podría activar una cláusula en el estatuto de la Fifa que los futbolistas están en la potestad de renunciar a su club si este les adeuda 60 días de salario.



Sin embargo, el equipo 'azucarero' aún tiene la posibilidad de que esta norma no se haga efectiva, siempre y cuando se ponga al día en sus obligaciones antes de finalizar este mes.



Cabe recordar que, si llegado al 30 de abril el Deportivo Cali no se pone al día con la plantilla, también se puede enfrentar a la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo tal como lo estipula el Ministerio del Deporte.