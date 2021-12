"Ojalá que ellos salgan a jugar": Teófilo Gutíerrez previo a la final en Ibagué

Previo a la final de fin de año entre Tolima y el Deportivo Cali, el capitán 'azucarero', Teófilo Gutíerrez se refirió al partido y a su rival.



"Yo creo que son finales y hay que jugarlas para ganar. Vamos para eso, estamos enfocados en hacer el mejor partido para nosotros. Ojalá que ellos salgan a jugar y puedan un espectáculo en su casa".



'Teo' se convirtió en unas de las figuras del cuadro 'azucarero'. La hinchada tiene la fe puesta en él y es consciente de eso.



"El Cali es un equipo que juega muy bien y que ha enamorada a la gente. Me hace muy feliz que la gente vea el compromiso que tengo con la camiseta ".



En una de las novedades del Tolima es que no tendrán a sus centrales titulares y por ellos estará Eduar Caicedo, ex Deportivo Cali.



"Lo conozco muy bien, yo entrené con él en los preo olímpicos y me parece que tiene un gran trabajo. Nuestro fútbol nos caracteriza, mostrando buen fútbol y buena jerarquía y eso se los demostraremos a la gente", comentó Teófilo.



El partido iniciará a las 7:30 p.m en el Manuel Murillo Toro