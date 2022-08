“Nunca me he ido a la B, ni me voy a ir”: Teófilo Gutiérrez, sobre la actualidad del Deportivo Cali

Teófilo Gutiérrez siempre da de qué hablar por su forma de ser, por la lesión que sufrió ante Alianza Petrolera en la fecha anterior, pero casi siempre, por la forma de decir las cosas y de zanjar polémicas del momento.



Sobre lo que se ha venido comentando y que es motivo de preocupación de los hinchas del Deportivo Cali, el temor de quedar en zona de descensos, el capitán fue contundente.



"Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B, ni me voy a ir, porque tengo criterio y trabajo para ser el mejor. (El mal momento) es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera para disfrutar" dijo Teófilo en entrevista con el BVAR de Caracol.



El volante barranquillero fue más allá, incluso cuestionando a un sector de la prensa por tocar el tema de un posible descenso de los azucareros.

"Hay bobitos que hablan por un micrófono y muchos mencionan lo de la B, y nunca patearon una pelota. No tienen criterio para decir eso, no saben cuándo un equipo se va a la B, o no sé si es políticamente que lo dicen. El Deportivo Cali está para grandes cosas, vamos a sacar esto a flote", aseguró.



Se desarmó el equipo

Sobre la floja campaña que arrastra el Deportivo Cali, incluso desde el semestre anterior después de haber sido campeón en diciembre del 2021, Teófilo entregó varias razones.



"Es parte del juego, hay que saber ganar y perder. Y son muchas situaciones que se han presentado: se desarmó el equipo, hubo cambio de entrenador, vinieron nuevos jugadores y el club no está muy bien”, señaló.



En cuanto al prolongado bache agregó que “No sé cómo explicarlo, pero lo único que sé es que siempre trabajo para ganar y ayudar a mis compañeros a ser mejores, para que el entrenador crezca y que la hinchada disfrute del juego; todos los equipos pasan por esos altibajos", dijo.



Teófilo habló de su relación con Máyer Candelo y aseguró que “Como siempre, con todos los entrenadores me la llevo bien. Fue un tema particular de los dos, lo entendimos y creo que es una enseñanza”.

Manifestó que “El jugador de fútbol no solo patea una pelota, es lo emocional, lo familiar, que ya después lo entiende el entrenador; siempre está el profesionalismo, el líder que contribuye. (Candelo) Es un técnico que va paso a paso, por buen camino, hay que ayudarlo, pero lo más importante es el equipo".