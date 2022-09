¡Nuevo ultimátum!: Máyer Candelo tiene la última chance para seguir como DT del Cali

Muy crítica la situación del Deportivo Cali en esta temporada 2022. Los malos resultados en la Liga y la crisis económica hacen que hoy en el conjunto ‘azucarero’ no haya siquiera decisiones claras.



Desde la semana pasada, luego de la derrota en el clásico vallecaucano ante América, se ha presentado un rumor desde el Comité Ejecutivo donde un día manifiestan que el técnico Máyer Candelo no seguirá al frente del verdiblanco, pero horas después la voz oficial es que continúa.



En el pasado, el presidente Luis Fernando Mena ya había arreglado inclusive con el profesor Jame De la Pava, quien solo esperaba su nombramiento oficial. Situación que no ocurrió porque el dirigente decidió seguir con Candelo en el banquillo.



La semana anterior, fue inclusive hasta el propio Mena quien iba a renunciar al Comité Ejecutivo por la crisis institucional, pero al final se arrepintió. Un día después, confesó que ya tenía listo el nombre del técnico argentino Martín Cardetti para que asumiera la dirección técnica del ‘azucarero’, aunque la condición era que llegaba si Máyer perdía su partido ante el Deportivo Pasto. Finalmente, ese compromiso lo ganó siendo este su primera victoria al frente del Cali.



Ahora, luego de la fea derrota con goleada ante Atlético Nacional del domingo pasado, donde quedó en evidencia la falta de experiencia de Máyer Candelo como director técnico, hasta el lunes se hablaba que en definitiva se iba del banquillo verdiblanco ad portas del juego frente a Cortuluá de este miércoles.



Sin embargo, por tercera ocasión Candelo recibió el ‘espaldarazo’, algunos lo llaman ‘ultimátum’, donde al parecer el estratega esta obligado a derrotar al equipo ‘corazón’, último de la Liga, que cesó el domingo al profesor César Torres y dejó a cargo al técnico Fernando Velazco. De no vencer a Tuluá en el estadio Doce de Octubre, el propio Máyer presentaría su renuncia sin objeción alguna.



Sin duda estos ‘ires y venires’ en el Deportivo Cali son el reflejo del mal momento institucional del club. El hincha verdiblanco parece estar perdiendo la paciencia porque su equipo es uno de los peores de la temporada 2022 y no se ve una pronta salida a la crisis.