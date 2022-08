“Nos soñamos ganando estos cinco partidos que tenemos en Cali”: Máyer Candelo

Deportivo Cali prepara un nuevo compromiso en casa. Los 'Azucareros' reciben a Jaguares por el partido aplazado de la primera fecha de la Liga, este jueves.



"Queremos decirle al hincha que entendemos su situación porque los resultados han sido negativos, pero el que quiera de verdad a la institución, deseamos que vaya al estadio a apoyarnos", declaró Máyer.



Deportivo Cali tiene más de 100 días sin ganar en la Liga. El equipo verdiblanco es el colero del campeonato con 2 puntos.



"Queremos que nuestro equipo pueda conseguir el equilibrio que necesitamos. Deseamos poder mejorar y entrar a pelear los primeros puestos de la tabla", expresó Candelo.



Por otro lado, la figura y capitán del conjunto verdiblanco, Teófilo Gutiérrez, todavía no se asegura su presencia en la convocatoria para el encuentro contra el equipo de Córdoba tras el fuerte golpe que sufrió el pasado encuentro contra Alianza Petrolera.



"'Teo' entrenó hoy (miércoles) un rato a la par del grupo para ver cómo se sentía, esperaremos a mañana a ver cómo está”, compartió el técnico 'azucarero'.



Entre otras novedades habló sobre el jugador Guillermo Burdisso que ha venido en su proceso de recuperación y no ha tenido actuación con el Deportivo Cali.



“Burdisso ya está entrenando, pero nos toca irlo llevando poco a poco para no lastimar su trabajo de recuperación. Caldera tuvo un trauma y se lastimó su rodilla. Mafla viene de su recuperación, no pudo hacer una buena pretemporada y hay que tenerlo con algodones. Faby ha venido trabajando, se ha acomodado a lo que queremos y de a poco los vamos a tener al 100%”, dijo Máyer



El balón rodará a las 8:00 p.m de este jueves en el estadio de Palmaseca.