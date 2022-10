"Nos falta un poco más de fútbol": Jorge Luis Pinto tras el empate en casa contra el Once Caldas

Deportivo Cali volvió a sufrir de una nuevo empate en la Liga. El equipo de Jorge Luis Pinto no pudo ser superior al Once Caldas en casa.



"Teníamos al frente un equipo que reaccionó y que por ratos nos quitó la pelota en el segundo tiempo, quedó la visión de que ellos de pronto nos habían dominado. Después volvimos a tomar las riendas del partido y rematamos los últimos 20 minutos casi en el arco de ellos", dijo Pinto.



El entrenador mundialista se refirió al proceso que está llevando con el equipo para salir de esa crisis deportiva.



"Vamos para adelante, no hay felicidad completa, hoy estamos contentos, no se pudo ganar, pero hubo cosas buenas".



Por último, Jorge Luis comentó lo que se le viene de trabajo por estos días con el cuadro verdiblanco.



"Estamos ganando madurez. Nos falta un poco más de fútbol, mejor desequilibrio, un mano a mano más claro, pero lo vamos a lograr. Siento que estamos avanzando".