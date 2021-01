Alejandro Cabra Hernandez

El director técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, se refirió al inicio de una nueva temporada con el club verdiblanco. Criticó que no haya todavía un calendario definido para los clubes -se ratificará o cambiará este jueves- y dio su impresión de los refuerzos que han arribado al equipo.



"No van a ver algo muy diferente al Cali del semestre pasado. Iremos por esa idea, ser protagonista en todos los partidos, intentar crear más chances que el rival, llevar el balón a ras de piso...", comentó.



Añadió que: "No es fácil planificar sin saber qué día se va a jugar, en dónde y contra quién. No es una buena manera de empezar, pero es la posición de todos los equipos. Lo malo es para todos y no nos podemos quejar".

Señaló que, aunque quisiera ver el mejor Cali en el primer partido, los 9 días de trabajo antes del juego no lo hacen posible. "Trataremos de jugar mejor que el semestre pasado y que esta vez si lleguen los goles que nos faltaron".



"Los esfuerzos han llegado en diferente condición física. Arias es muy bueno técnicamente, me gusta. Se está poniendo a punto en su estado físico. Robles también tiene cualidades técnicas, pero le falta dinámica que pretendemos para esa posición y está trabajando. A Michell Ramos le gusta el gol, venía un poquito descontinuado, así que sigue buscando su mejor forma", acotó.



Sobre Marco Pérez, el principal refuerzo en el frente de ataque, reconoció que tiene una importante carrera y que se está poniendo rápidamente en forma.



Por último, advirtió que la contratación de Franco Torres, que aún no se integra al grupo, es una decisión dirigencial.



"Vamos a ser competitivos. Yo estoy conforme con la llegada de los refuerzos y espero que estos jugadores den al equipo más fuerza en las etapas definitivas". concluyó.



Jhon Vásquez, volante ofensivo de los verdes, justificó su decisión de seguir en el Cali en agradecimiento por ser el club que le dio la oportunidad de jugar en un grande. "Tengo el sueño vivo de quedar campeón aquí", dijo.