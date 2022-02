"No la estamos pasando para nada bien": Rafael Dudamel luego de la derrota frente a Alianza en casa 

Deportivo Cali empató 1-1 en casa contra Alianza Petrolera por la octava fecha de la Liga. El campeón de Colombia sumó su primer empate del campeonato y llegó a 4 puntos.



"Lo que se hace en el campo de entrenamiento nos falta mucho para trasladarlo a los partidos, son estos los momentos más amargos del fútbol que no te permiten fluir con toda tu capacidad, esto es normal del momento nuestro", expresó Dudamel.



El verdiblanco dejó escapar la victoria en su casa tras un error del arquero uruguayo Guillermo de Amores. La segunda equivocación de este semestre.



"Fue el arquero que nos saco campeones y se los digo desde ahorita él va seguir siendo titular", confirmó su respaldo Rafael Dudamel hacia su arquero.



El técnico campeón del FPC fue cuestionado por los jugadores que no se han logrado acoplar en el equipo. El entrenador venezolano confesó frente a esto:



"Los futbolistas que están aquí los escogí yo y con ellos voy a muerte hasta el final"



Por último, Deportivo Cali sigue en la cola de la tabla de posiciones. Este miércoles jugarán el partido de vuelta de la Superliga en Ibagué contra el Tolima.



"No nos vamos a esconder ante nadie, el miércoles tenemos la posibilidad de ganar un nuevo trofeo y vamos a ir buscarlo y a portar orgullosamente la camiseta del Cali", comentó Dudamel.