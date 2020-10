Juan Carlos Pamo

"No hubo tantas acciones de gol, pero con 11 hombres tuvimos más que el rival", AT del Cali

El asistente técnico del Deportivo Cali, Ítalo Cervino, entregó su análisis luego del empate sin goles como visitante ante Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería.



Cervino, quien estuvo en el banquillo técnico dirigiendo a los azucareros por la expulsión que cumple el profesor Alfredo Arias, destacó el comportamiento de su escuadra en el juego de la fecha 11 de la Liga colombiana.



"No hubo tantas acciones de gol, pero estoy seguro que con 11 hombres tuvimos más que el rival. Felicito a los jugadores, por la garra y ganas de sacar el partido adelante, buscando el arco contrario a pesar del jugador menos", acotó Cervino en la rueda de prensa posterior al juego que se cumplió este sábado.



Los verdiblancos terminaron el compromiso con diez hombres por expulsión de Jhojan Valencia, una acción que se ha hecho recurrente en los últimos juegos del Cali.

"Me quedan las dudas de la expulsión, debemos revisarlo, esto no puede seguir sucediendo", apuntó el entrenador, quien además aclaró el motivo de la salida del lateral izquierdo Darwin Andrade. "Por otro lado, Darwin sintió una molestia en la rodilla y preferimos que descansara".



Sobre el rendimiento individual de Andrés Arroyo, quien fue uno de los jugadores verdiblancos de mayor entrega en el partido ante Jaguares, Cervino comentó que "va a dar mucho en el fútbol colombiano. Lo tengo desde la Sub 15, fuimos campeones nacionales".

Deportivo Cali llegó a 17 puntos en la tabla de posiciones de la Liga y el próximo miércoles recibe en casa a La Equidad.