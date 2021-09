¡No da espera!: Deportivo Cali visita esta tarde al Tolima con la urgencia de ganar por Liga

La recuperación del Deportivo Cali en la Liga colombiana no da espera: debe ganarle esta tarde al Deportes Tolima en Ibagué si no quiere alejarse definitivamente de la zona de clasificación.



Los verdiblancos ocupan la casilla 15 con apenas 9 puntos, lo que habla de una campaña decepcionante que lo tiene al borde del abismo.



Por eso el objetivo es sumar de a tres puntos, pero sin regalarse para no ser sorprendido por un equipo que juega bien como el Tolima.



"Tolima es el campeón, es muy fuerte y tiene un equipo muy sólido. Va a ser lindo jugar contra ellos, una gran medida, será una prueba importante, tendremos que tener carácter y concentración, no sólo fútbol para superarlo", dijo el técnico de los azucareros, Rafael Dudamel.



En zona defensiva el técnico mantendrá los mismos cuatro jugadores que actuaron el miércoles ante América, por Copa Colombia.



Eso quiere decir que el juvenil Juan Esteban Franco seguirá como lateral derecho en reemplazo del lesionado Juan Camilo Angulo.



En la mitad del campo Jojhan Valencia estaría al lado de Carlos Robles, en tanto que en ataque no aparecería desde el pitazo inicial John Vásquez por una leve lesión.



Kevin Velasco aparece como la primera opción para ser titular. Ángelo Rodríguez y Teófilo Gutiérrez son otros fijos en la formación inicialista.

El duelo en el Murillo Toro comenzará a las 4:00 p.m.



Ficha técnica:

​

Estadio: Manuel Murillo Toro

Aforo permitido: 7.600 aficionados

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Wánder Mosquera



Probables formaciones



Tolima: Álvaro Montero, Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo, William Parra, Guillermo Celis, Yohandry Orozco, Anderson Plata, Junior Hernández y Juan Caicedo.

DT: Hernán Torres



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Esteban Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Carlos Robles, Jhojan Valencia, Kevin Velasco, Franco Torres (Jhon Vásquez), Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel.