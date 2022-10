"Me gustaron muchas cosas": Jorge Luis Pinto tras el empate ante Águilas Doradas

Deportivo Cali dejó escapar al último minuto la victoria ante Águilas Doradas por la fecha 17 de la Liga. Los 'Azucareros' no pudieron sumar de tres.



"A veces los equipos con 10 jugadores son más peligrosos que con 11, ellos se entregaron al máximo, tomaron riesgos y aprovecharon, nosotros fuimos descuidados en algunas situaciones, en el manejo y en el control de la pelota. Perdimos infantilmente el balón, nos centraron y nos empataron el partido", comentó Jorge Luis Pinto, DT del Deportivo Cali.



El encuentro ante las Águilas fue el segundo juego del técnico Pinto al mando del Deportivo Cali.



"Fue un partido bien disputado, reconozco que Águilas Doradas se entregó, luchó y nosotros también tuvimos cosas buenas, algunos jugadores se confiaron, sintieron que el partido estaba listo y el resultado se asegura en el último minuto", dijo Pinto.



El entrenador santanderano habló sobre el gol que recibió al último minuto: "Fue un descuido en el manejo de la pelota, de acciones defensivas que hay que hacer en el momento oportuno".



Por otro lado, Pinto reconoció lo positivo y lo que tiene que mejorar en su nueva era como entrenador del Cali



"Me gustaron muchas cosas, la presencia del jugador, el posicionamiento, el criterio por muchos momentos, es importante ir acentuándolos en el equipo. Por mejorar debemos tener pausa en los momentos críticos del partido, eso lo hacen los jugadores maduros, que tengan experiencia, den las órdenes en el campo y puedan controlar al adversario".



Por último, el entrenador mundialisat se refirió a Agustín Vuletich, quien se estrenó con el gol con el Deportivo Cali.



"Todos los jugadores tienen mi confianza, no le hemos dicho a ninguno que no sirve, que no está con nosotros, los estamos observando. Hay que motivar a todo el mundo".