Máyer Candelo quiere alcanzar su primera victoria con el Deportivo Cali al visitar al Pereira

Deportivo Cali buscará este lunes (4:40 p.m.) en casa del Pereira su primera victoria en el rentado nacional y de paso darle el primer festejo a Máyer Candelo como entrenador del elenco verdiblanco.



El cuadro ‘azucarero’, que solo ha disputado dos compromisos (derrota ante Tolima y empate ante DIM) afrontará el cotejo ante los matecañas con varias novedades en su formación titular.



Por expulsión, Kevin Velasco y Teófilo Gutiérrez (paga su segunda fecha de sanción) no estarán en el cotejo de esta tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



De igual forma, el cuerpo técnico caleño no podrá contar con el aporte del defensa Guillermo Burdisso. Por su parte Christian Mafla, reaparece en el equipo.



“Nos impulsa el día a día, el amor propio, internamente estamos fuertes y queremos que todo cambie. Venimos de un semestre muy difícil y tenemos la ilusión que cambie la situación por qué trabajamos día a día”, comentó Hárold Santiago Mosquera tras el doloroso empate en casa ante Medellín.



Deportivo Cali solo suma un punto y por ello está obligado a sacar un buen resultado de la capital risaraldense.

Confía Máyer que su equipo cada vez más muestre lo que él pretende de su idea futbolística y que ya tuvo algunos rasgos en el segundo tiempo del partido anterior ante Medellín en Palmaseca.



“Llevamos ya varios días de trabajo donde estamos inculcando poner amor propio, sentido de pertenencia, ser un equipo combativo. Queremos un equipo que no se rinda nunca a pesar de la dificultad, que saque ese orgullo y ese ego que lleva uno de más”, apuntó Candelo.



El elenco caleño quiere retornar a la victoria tras no celebrar triunfos desde el pasado 19 de mayo cuando superó 3-0 al Always Ready por la Copa Suramericana.



Carlos Ortega de Bolívar será el árbitro central del compromiso.



La Ficha

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



Posibles formaciones

Pereira: Harlen Castillo; Carlos Garcés, Andrés Correa, Carlos Ramírez; Jherson Mosquera, Jhonny Vásquez, Duban Palacio, Juan Pablo Zuluaga, Léider Berrío; Brayan León y Leonardo Castro.

DT: Alejandro Restrepo.



Cali: Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, José Caldera, Óscar Segura; Carlos Robles, Edgar Camargo, Hárold S. Mosquera, Daniel Luna, Yonny González y Agustín Vuletich.

D.T: Máyer Candelo.