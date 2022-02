¡Más que un título!: Deportivo Cali quiere repetir la hazaña contra el Tolima por la Superliga

Si hay un partido que puede servir como empujón anímico para el Deportivo Cali es el de este miércoles frente a Deportes Tolima, en Ibagué, cuando los ‘Azucareros’ buscarán el título de la Superliga que, de lograrlo, significará mucho más que eso.



La mala campaña que realizan el técnico Rafael Dudamel y sus jugadores esta temporada en la Liga colombiana, luego de haber sido los mejores en el segundo semestre del 2021, al punto de conquistar la décima estrella, ha puesto al Cali en el blanco de todas las críticas.



El conjunto verdiblanco es el último en la tabla de posiciones de la Liga con apenas 4 puntos de 24 posibles, 3 goles a favor y 11 en contra, y una diferencia de -8.



Una realidad totalmente opuesta vive el Tolima, que es el líder absoluto del campeonato colombiano con 19 puntos, 11 goles anotados y solo 3 encajados, para una diferencia de 8.



Pero finales son finales. Y este miércoles, en el estadio Manuel Murillo Toro, el Cali espera repetir la hazaña del 23 de diciembre pasado, cuando la serie por la final de la Liga, justamente contra Tolima, se dio en las mismas circunstancias en el marcador.



A ese duelo en Ibagué, los ‘Azucareros llegaron luego de empatar 1-1 en su patio y terminaron derrotando 2-1 a los ‘pijaos’, tras un estupendo segundo tiempo, para bordar la décima estrella en su escudo.



Y para el partido de vuelta de la final de la Superliga, esta miércoles, la serie viene igual, con un 1-1 en la ida en Palmaseca. Y justamente un 23 es el juego de vuelta, exactamente dos meses después del título de la Liga.



Pese a la mala campaña en el torneo ‘todos contra todos’, Dudamel y sus jugadores se han mostrado decididos a revertir la situación y esta noche es una gran oportunidad para ello.



“No nos cansamos de trabajar. Terminamos en Pasto, nos aguantamos un viaje de 10 horas, porque el viaje del vuelo no salió y vinimos, llegamos, entrenamos, concentramos y aquí estamos poniéndole el pecho a las balas, dándole la cara a nuestra gente. No nos escondemos. Los resultados no corresponden a la capacidad y el trabajo de nuestros futbolistas, y como profesionales, con mucha dignidad, ponemos la cara. No nos vamos a esconder ante nadie y el miércoles (hoy) tenemos una lindísima oportunidad de ganar un trofeo y vamos a ir a buscarlo con todo el orgullo que significa representar la camiseta del Cali”, dijo el técnico verdiblanco en la rueda de prensa después del empate 1-1 contra Alianza Petrolera el domingo pasado.



Para ese juego, Dudamel reservó en el banco hombres importantes como Guillermo Burdisso, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez, que serían inicialistas este míercoles contra Tolima.



El quipo de Hernán Torres, por su parte, tendría también la disponibilidad de su plantilla para luchar por este trofeo, que se disputa entre los dos campeones de cada uno de los semestres de competencia del 2021, y que da un premio de 524 millones de pesos para el ganador y de 262 millones de pesos para el perdedor.



Deportivo Cali ya sabe lo que es ganar una Superliga (2014 contra Nacional), mientras que Tolima no tiene este trofeo en su vitrina.