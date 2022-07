Los retos que tendrá Máyer Candelo como técnico del Deportivo Cali

Máyer Candelo no quiere perder tiempo con Deportivo Cali y por eso el domingo comenzó trabajos como nuevo timonel azucarero, de cara al debut en el segundo semestre de la Liga.



Su nombre fue oficializado el sábado y pocas horas después se vistió de cortos para dirigir su primer entrenamiento con el equipo de sus amores.



Para Candelo no será una misión fácil: recomponer el camino futbolístico de una escuadra que en tan solo seis meses pasó de dar una nueva vuelta olímpica a ocupar los últimos lugares del torneo, sumido en un profunda crisis financiera que hace aún más compleja la tarea para cualquier proyecto deportivo.



Sin embargo, el sentido de pertenencia y el ADN impregnado que lleva Máyer por el cuadro verdiblanco es un plus para capitanear al Cali y llevar a buen puerto.



A sus 45 años, Candelo asume su segundo reto en su corta carrera como DT, tras dirigir en 2019 a Cortuluá, donde llevó al equipo del ‘Corazón’ del Valle hasta las instancias finales de la B.



Máyer está acompañado en el cuerpo técnico del Cali por Jorge Amado Nunes, otro exjugador caleño; Héctor Hurtado, ex América y quien fue su AT en Cortuluá, y Alexánder Quiñones será el preparador físico.



Este martes presentan el cuerpo técnico. Comienza la era de Candelo con Deportivo Cali, en la que tendrá varios retos para triunfar.



Estilo de juego

Uno de los puntos clave y tal vez el más importante de Máyer Candelo al frente del Deportivo Cali será devolver el estilo de juego que históricamente ha sido del gusto de sus aficionados y que en el último tiempo se extravió.



“Es fundamental que Máyer pueda devolverle una identidad futbolística al Cali y que se perdió en el primer semestre. Hay que retornarle una mentalidad ganadora porque este plantel se volvió un equipo perdedor y lleno de desconfianza”, comentó Francisco Javier Vélez, de Espn.



Candelo fue uno de los últimos volantes de creación con un talento natural para jugar al fútbol y los hinchas del Cali seguramente esperan que su equipo muestre en la cancha algunos rasgos de buen fútbol.



“Tiene la ventaja de contar con Teófio Gutiérrez y ese puede ser el pie de apoyo para su propuesta futbolística”, agregó Vélez.



Deportivo Cali solo sumó 18 puntos en el primer semestre por lo que la aspiración de ir a una copa internacional está casi que supeditada a ser campeón, o realizar una gran campaña que le permita remontar en la tabla de la reclasificación.



Adaptarse a la crisis

No cabe duda que la parte económica va de la mano con los proyectos deportivos.



En el caso del Cali no es la excepción, ya que ese factor influye a la hora de contrataciones y demás.



Con una deuda de 91 mil 500 millones de pesos, el futuro parece ser muy desalentador, pero esa situación tendrá que hacer que Máyer sea recursivo con el material humano con el que cuenta.



Para Fernando Marín, expresidente verdiblanco, es imperioso que Candelo mire de lleno a las divisiones menores.



“No queda otro camino y es comenzar un proyecto a cinco años con jugadores de la cantera, acompañarlos de dos o tres jugadores de experiencia. Estamos en una situación crítica y toca adoptar medidas urgentes”, explicó el exdirectivo caleño.



En ese mismo sentido, Marín fue claro en afirmar que el Cali debe entrar en un periodo de transición y que es hora de tener paciencia con el tema de resultados.



“Los directivos, socios, hinchas y prensa deben tener tolerancia con un equipo que vive una coyuntura complicada en lo económico. Por lo menos el 80 por ciento de la plantilla deben ser canteranos”, finalizó.



Unión de grupo

Formar una familia y fortalecer el grupo de jugadores es una de las primeras tareas que debe adoptar Máyer Candelo con Deportivo Cali.



Su experiencia como jugador será vital para darle un buen manejo de grupo al plantel azucarero, que en su mayoría está conformado por jugadores jóvenes.



En la última etapa de Rafael Dudamel se rumoreó de fracciones al interior del equipo, algo que deben manejar Máyer y su grupo de colaboradores.



“Candelo es de hueso verde y para lograr cosas grandes debe contar con el apoyo de los jugadores; de lo contrario, será muy complicado que alcanzar los resultados, que al final es lo que va a avalar su trabajo como entrenador del Deportivo Cali”, apuntó el experimentado periodista

Mario Alfonso Escobar, el ‘Dr. Mao’.



“Máyer ya sabe lo que es el ambiente de un camerino. Lo vivió como jugador durante muchos años y ahora en su última etapa ya tiene un camino recorrido como entrenador tras su paso por Cortuluá.

Ojalá pueda unir al grupo y ser protagonista en el fútbol colombiano”, añadió Mario Alfonso.



Ilusión del hincha

La llegada de un ídolo al banquillo del Deportivo Cali sin duda que alimenta la ilusión y esperanza del aficionado verdiblanco luego de un semestre lleno de fracasos a nivel local e internacional.



“Para los hinchas del Cali es una noticia increíble que Máyer haya sido designado como técnico del Deportivo Cali. Era algo que se estaba esperando hace mucho rato”, expresó Javier Tibaduiza, presidente de la barra Pachito Eche, unas de las más populares e icónicas del cuadro caleño.



Y es que Candelo es un técnico que se formó como jugador en el Cali y con esa camiseta alcanzó gestas inolvidables, lo que lo convierte en un verdadero ídolo para los hinchas ‘azucareros’.



Sin embargo, el temor de muchos de sus admiradores es que por la falta de material y recursos no se vaya a quemar como le pasó hace unos años atrás a Mario Yepes, cuando tuvo su única experiencia como entrenador de fútbol.



”Lo que no puede permitir Máyer es dejarse manejar de los directivos. Desde el principio debe dejar las cosas claras y seguro va a salir adelante. Confiamos que podamos ser protagonista”, concluyó.