Los pecados que tienen al Deportivo Cali en el infierno de la Liga (Análisis)

La impotencia que se le nota al técnico Jorge Luis Pinto en cada rueda de prensa es una clara muestra de que en el Deportivo Cali no hay certeza del por qué de la pésima campaña en la Liga.



“No la hemos podido meter. Algo nos falta... claridad, precisión, algo nos falta, ahí no podemos decir nada más”, fue lo que dijo el timonel azucarero el sábado después del lánguido empate 0-0 ante La Equidad, en Palmaseca.



Ya son 8 fechas sin ganar, no ha podido alcanzar un triunfo en su estadio por Liga este año, y cada vez está dando pasitos hacia el descenso.



¿Qué está pasando? ¿Por qué el Cali llegó a esta dramática situación?

Lo económico ya está muy analizado, con una millonaria deuda que impidió que llegaran refuerzos de valía.



Por eso, la lupa está en lo futbolístico, teniendo en cuenta que la nómina del Cali no es inferior a las de otros equipos que hacen una buena campaña como Chicó, Águilas, Pasto y Petrolera, para mencionar solo cuatro.

1. No hay un líder

Con la salida de Teófilo Gutiérrez, el equipo se quedó sin un guía en la cancha, sin alguien que organice las cosas, que oriente a sus compañeros y que tome la batuta en los momentos aciagos como los que está viviendo.



Todos son callados y, lo más preocupante, se han dejado absorber por la enorme presión que hay.

2. Sin personalidad no hay paraíso

En momentos difíciles es donde se conoce de qué están hecho los jugadores.



Aquí las individualidades han fallado. Se ha notado en los penales pitados a favor del Cali: el que lo botó, no ha sido capaz de cobrar el siguiente.



Kevin Velasco lo botó ante Nacional y no pidió el siguiente; lo mismo pasó con Aldaír Gutiérrez, Kevin Viveros y Gustavo Ramírez, y seguramente pasará con Daniel Mantilla, quien desperdició el sábado ante La Equidad.

3. Un estilo muy anunciado

El fútbol del Cali es predecible: John Vásquez extremo por derecha, Daniel Mantilla por izquierda y Kevin Viveros de 9. Detrás de ellos, Kevin Velasco.



Muy poco rotan, extrañamente cambian de punta y eso los hace de fácil referencia para los defensas rivales.

4. El bajón individual es grande

Si el colectivo no funciona, aparecen las individualidades como tabla de salvación. Pero en el Cali eso no pasa porque son muchos los que están en un evidente bajón futbolístico.



Aldaír Gutiérrez, Germán Mera, Juan José Tello, Fabry Castro, Rafael Bustamante, John Vásquez, Kevin Velasco y Daniel Mantilla, que son titulares, siguen en deuda, no pesan.

5. La responsabilidad de Pinto

Cuando el equipo no responde, es necesario meter mano para buscar el revulsivo.



Allí el técnico no ha sabido reaccionar; por ejemplo, mantiene a unos laterales improductivos, la zona de volantes de marca se ha supeditado a tres jugadores (Castro, Bustamante y/o Camargo), y en ataque, si no funcionan Velasco, Vásquez y Mantilla, toca buscar otras alternativas.