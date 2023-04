¿Lo respalda? Estos son los números de Jorge Luis Pinto con el Deportivo Cali en la Liga

Poco a poco el primer semestre de la Liga colombiana entra a su recta final, en el cual varios de los equipos se perfilan para conseguir su clasificación a los ocho mejores del torneo y otros, a mejorar su actualidad con el tema del descenso.



Este segundo pasa con el Deportivo Cali, que prácticamente está sin opciones de clasificar a las finales, en el tema del descenso poco a poco compromete su posición y el equipo no da muestras de una posible reacción.



Esto también deja en vilo la continuidad del técnico Jorge Luis Pinto, quien en el último juego contra Independiente Medellín no pudo estar presente en la rueda de prensa y de inmediato, se empezó a especular sobre su futuro con el equipo.



Y es que el técnico santandereano en la Liga desde que asumió la dirección del equipo profesional no ha tenido una buena campaña, presentando un rendimiento demasiado bajo.



Pinto asumió en la fecha 16 del segundo semestre de la Liga del 2022, en el clásico contra el América de Cali con un triunfo 1-0 en Palmaseca con anotación de Teófilo Gutiérrez.



En total, son 18 los partidos de Primera División que ha dirigido Jorge Luis Pinto, con 3 victorias, 7 derrotas y 8 empates, consiguiendo 17 puntos de 54 posibles, para un rendimiento del 31.48%. Con 12 goles marcados y 21 recibidos, para una diferencia de -9.



En el presente semestre son 13 partidos con un triunfo, 6 empates y 6 derrotas, para 9 puntos de 39 posibles. 7 goles concretados y 17 recibidos para una diferencia de -10. En general un rendimiento 23.07%.



Definitivamente, números rojos para el conjunto ‘azucarero’, que espera ver la luz al final del túnel y salir de esta pesadilla que viven los hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.