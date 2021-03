Lo que dijo Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, luego de la derrota ante Tolima por la Suramericana

Francisco Henao

Muy golpeado por la abultada derrota 3-0 a manos del Tolima, en el inicio de la Copa Suramericana, se le vio al técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias.



El timonel uruguayo, en rueda de prensa, dijo que su equipo cometió errores y eso ante un rival como el Tolima, no se pueden dar.



"Iniciamos bien, pero luego vinieron errores nuestros en los dos primeros goles de ellos y luego un tercero en una expulsión que fue la de Ángelo; esas ventajas no se pueden dar y menos ante un rival fuerte, por eso no pudimos defender, ni atacar bien", dijo Arias.



El estratega de los azucareros señaló que la roja a Ángelo Rodríguez fue más un error del árbitro Mario Herrera.



"Nosotros perdemos el partido en los errores propio del inicio de juego cuando jugábamos mejor que ellos, pero luego viene el error del árbitro que nos expulsa injustamente a Ángelo", señaló.



Arias reconoció la capacidad del rival, que hizo una buena diferencia en este partido. "Tolima hoy fue contundente, aprovechó los errores que cometimos y eso lo hacen los buenos equipos; lo dije antes del partido, es un excelente equipo".



Deportivo Cali tiene ahora la dura misión de darle vuelta a una serie que pierde por tres goles.