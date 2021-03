Lo que dijo Alfredo Arias, DT de Deportivo Cali, del bajón de su equipo y de las críticas que le llueven

Francisco Henao

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, volvió a dar la cara para hablar de las causas por las cuales su equipo ya tiene ocho partidos sin ganar, sumando el de la Copa Suramericana ante Tolima.



Los azucareros cayeron este jueves ante Bucaramanga y su situación empeora porque el descenso en la tabla es alarmante. ¿Por qué se cayó el equipo después de liderar la Liga durante varias fechas?



"Estamos careciendo de gol y los números no mienten, veníamos invictos y hace varios partidos que no los hacemos y nos está faltando", señaló Arias.



En cuanto a las duras críticas que sigue recibiendo, el timonel uruguayo habló con mesura y dijo que las tomaba con tranquilidad porque ayudan a mejorar.



"Ahora tenemos que tranquilizarnos, aceptar las críticas, eso está bien que nos critiquen, nos quedan 4 partidos y dependemos de nosotros mismos", aseguró.



El técnico defendió con vehemencia a sus jugadores. "Tengo unos jugadores muy valientes, lo decía cuando ganaba y mucho más ahora que perdimos".



Sobre el balance en general, Arias fue claro al afirmar que "El resultado en definitiva es lo más importante en el fútbol, el equipo hace las cosas para poder ganar pero ahora no pueden haber excusas, hay que buscar las causas, corregir los errores y aceptarlos".



Señaló que lo más importante es seguir peleando la clasificación porque aún hay chances.



"En este momento queremos tragar veneno como decía el autor, seguir trabajando para quedarnos entre los 8 y clasificar", señaló el timonel de los azucareros.