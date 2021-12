"Le apostamos al título": Guillermo de Amores, en la previa del duelo del Deportivo Cali ante Nacional

Deportivo Cali afronta esta noche (7:30) en Medellín un partido clave en sus aspiraciones de avanzar a la gran final de la Liga colombiana.



Los azucareros se miden en el Atanasio Girardot al Atlético Nacional, rival al que vencieron 3-1 el sábado en el estadio caleño.



Para el duelo de hoy el Deportivo Cali llega motivado, tranquilo y optimista en alcanzar el resultado que lo acerque al gran objetivo que es disputar el título de la Liga.



Uno de los baluartes de la escuadra que dirige Rafael Dudamel es el arquero uruguayo Guillermo de Amores, quien hoy cuidará una vez más la valla verdiblanca.



El charrúa fue decisivo en el duelo jugado entre ambos equipos en el estadio de Palmaseca, sacando balones difíciles ante remates de Andrés Andrade y Dorlan Pabón.



De Amores habló en La Tocata, el Facebook Live de El País, y contó sus sensaciones para el duelo de esta noche en Medellín y la meta trazada por el grupo.

¿El de hoy puede ser un partido diferente al jugado el sábado?

Cada partido es diferente a otro. Sin embargo, mi pensamiento y el de mis compañeros está en salir a buscar la victoria como en todos los partidos los hacemos. Sin duda, es un partido clave para nosotros como para ellos. Ojalá podamos sacar una victoria y acercarnos a la final.

Si el Cali gana, saca una ventaja importante. ¿El grupo ha hecho énfasis en ese detalle?

Sabemos que ante Nacional es un partido que nos puede dar la oportunidad de abrir una brecha más grande con relación a los demás equipos, pero primero tenemos que ganar y a eso es lo que le apuntamos.



En el partido del sábado que ganaron 3-1, ¿dónde estuvo la clave para salir airosos con uno menos?

En el entretiempo hablamos mucho y dijimos que no había que perder la cabeza; el ‘profe’ tranquilizó al grupo y nos pidió que no nos desesperáramos, que siguiéramos igual porque en cualquier momento ellos iban a dar ventajas y ahí era donde teníamos que aprovechar. Y eso fue lo que hicimos, sacando por fortuna un gran resultado ante un rival directo.

¿La diferencia que han sacado la considera suficiente para ser finalistas?

Es cierto que hemos hecho un colchón muy bueno de puntos, pero somos conscientes de que hasta ahora no hemos ganado absolutamente nada. Hay que seguir con los pies sobre la tierra y mantener el nivel que hemos venido mostrando.



Es un plus tener a un jugador como Teófilo Gutiérrez, que es quien marca el estilo del equipo...

‘Teo’ es muy importante para nosotros, es un jugador influyente que incluso incide decididamente en los rivales; sabe cómo jugar y es determinante en cada partido. Tiene una mentalidad súper ganadora, tiene la experiencia de haber estado muchos años en el exterior, incluso en Europa, y eso ha sido fundamental.

¿El Deportivo Cali está para ser campeón?

En un club grande como el Deportivo Cali el objetivo siempre será salir campeón. Estamos apostándole a eso; sabemos que no hemos logrado nada, pero considero que vamos por buen camino. La idea es mantener la concentración, trabajar muy bien los partidos y conseguir los resultados que se nos vienen dando.



¿Qué opinión tienen del nivel del fútbol colombiano?

Hace unas semanas salió un escalafón, no sé si de la Fifa, que ubicaba al fútbol colombiano como uno de los mejores de la región. Sin duda, es un fútbol muy competitivo, con grandes equipos y buenos jugadores.

A propósito, ¿qué jugador lo ha descrestado?

Un jugador que me parece muy bueno, pero que ya no está en la Liga, es Jáminton Campaz, que estaba en el Deportes Tolima. Me pareció un jugador de muchas condiciones, muy técnico y desequilibrante. Y acá por supuesto hay otros que mantienen un extraordinario nivel.

Datos

Deportivo Cali tendrá la baja de Darwin Andrade, expulsado en el duelo anterior, y quien seguramente será reemplazado como lateral por Kevin Velasco.



El de hoy será el primer partido de Teófilo Gutiérrez ante Nacional en Medellín con la camiseta del Deportivo Cali.



Los ‘Azucareros’ son líderes del Grupo A con 7 puntos, en tanto que Junior suma 3. Pereira y Nacional se quedaron con dos unidades, producto de dos empates.

La Ficha

Estadio: Atanasio Girardot

Capacidad: 40.000 aficionados

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: John Ospina

Probables formaciones



Atlético Nacional: Aldaír Quintana, Yerson Candelo, Cristian Castro, Emanuel Olivera, Danovis Banguero, Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

DT: Alejandro Restrepo.



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Hárold Preciado y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



Nota: partido del Grupo A de los cuadrangulares.