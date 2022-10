Las zonas en las que el Cali necesita refuerzos y que Jorge Luis Pinto ya estaría buscando

Conformar un plantel competitivo, acorde a la historia del Deportivo Cali, pero también que se acomode a la situación económica del equipo, son las intenciones de los directivos y del cuerpo técnico encabezado por Jorge Luis Pinto.



El objetivo es olvidar un 2022 nefasto en materia de resultados, en el que no se lograron las clasificaciones a instancias decisivas en los dos torneos jugados, después de haber salido campeón en diciembre pasado.

En su primera charla con Pinto, el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, reveló que el técnico le pidió “un arquero, un volante ofensivo y un 7”.



Y una vez asumió el cargo en el cuadro azucarero, Pinto fue claro: “Vamos a ver qué nómina tenemos y después haremos una evaluación para determinar qué jugadores continúan y dónde debemos reforzarnos”.



Los puntos neurálgicos del Deportivo Cali, en los que evidentemente se notan algunas falencias, están claramente advertidos después de 38 partidos jugados hasta ahora, por Liga esta temporada.



- El arco: en esta posición el Deportivo Cali necesita un jugador de recorrido. A Miguel Sánchez y Humberto Acevedo les tocó asumir cuando se fue Guillermo de Amores, pero a los dos les pesó la responsabilidad, más allá de que brillaron en algunos partidos.

Uno de los dos podría ser alternativa para el arquero que llegue.



- La zona defensiva: en la posición de lateral derecho falta un jugador con más experiencia. Juan José Mina es buen prospecto, pero muy joven todavía. Aldaír Gutiérrez bajó su nivel hasta el punto de perder la posición, y Juan Esteban Franco no fue tenido en cuenta en muchos partidos.



En la posición de lateral izquierdo también es vital la llegada de un refuerzo porque a Cristhian Mafla, además de las lesiones, la irregularidad no le permitió consolidarse.



Los canteranos que actúan en esa posición muy poca diferencia hicieron en los pocos partidos que jugaron.



- Volante de marca: allí el Cali requiere de un jugador de mucho bagaje, que domine la zona, que meta pierna y que garantice una salida clara desde el fondo. Fabry Castro es solo cumplidor, Kevin Salazar no ha podido cada que se le da la oportunidad, y Carlos Robles bajó su nivel, lo mismo que Enrique Camargo y Yimmy Congo.



- Volante ofensivo: es urgente la llegada de un jugador para que le ayude a Teófilo Gutiérrez y a Kevin Velasco en la generación de juego. La responsabilidad casi siempre recae en el capitán, y cuando éste se pierde o es bien marcado, el Deportivo Cali se resiente en lo futbolístico.



- La delantera: un extremo como lo pidió Pinto, y un 9, deben ser la prioridad de los azucareros para reforzar el ataque.



En esta zona hay dos jugadores que no han rendido lo esperado: Yonny González y Agustín Vuletich, por lo que es necesario buscar un extremo por derecha y uno que juegue por el centro para que alterne con Ángelo Rodríguez.



El otro sector, el izquierdo, está por ahora bien cubierto con Kevin Velasco y Hárold Santiago Mosquera.



El tema económico será clave para determinar la cantidad de refuerzos que vendrían al Deportivo Cali con el propósito de ayudar al equipo a olvidar una magra temporada 2022.