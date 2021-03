Las razones de la debacle del Deportivo Cali ante Tolima, por la Copa Suramericana

Francisco Henao

Fueron muchas las causas por las cuales Deportivo Cali hizo un flojísimo partido este martes en Ibagué, que lo llevó a perder 3-0 ante Tolima en el inicio de la Copa Suramericana.



Los puntos en los que más falló el cuadro verdiblanco en el Murillo Toro y que permitieron que el elenco pijao le cobrara, fueron los siguientes:



1. Error en la salida: se repitió el Cali con la idea de salir con balón dominado desde el fondo, ante un rival que precisamente lo presionó en su propio terreno.

Esa situación originó que se fallara en dos ocasiones y que el Tolima aprovechara para alcanzar dos goles, el primero con Luis Miranda y el segundo con Sergio Mosquera, de penal.



2. Sin marca: no fue el Cali el equipo efectivo en marca cuando se trata de neutralizar al rival. Jaminton Campaz se dio un festín en la mitad del campo, repartiendo balones y jugando su fútbol, lo que le hizo mucho daño al cuadro vallecaucano.



3. Sin generación de fútbol: ni Andrés Arroyo, ni Kevin Velasco y menos John Vásquez pudieron organizar al equipo desde la mitad del campo. Tolima los absorbió, les quitó espacios y evitó que fueron influyentes en una zona decisiva.



4. Nulo en ataque: sin los tres ofensivos creando fútbol, era difícil que a Ángelo Rodríguez le llegara el balón. Le tocó pelear solo con los zagueros tolimenses y por eso no tuvo una opción de gol.



5. Expulsión injusta: la roja de Ángelo Rodríguez terminando el primer tiempo no debió darse porque aunque hizo contacto con el rostro de un rival, no fue intencional. Con él en la cancha todo el partido, o el Cali completo, a lo mejor el resultado hubiese sido otro.