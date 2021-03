Deportivo Cali: La falta de gol, el principal motivo de la baja de rendimiento

Alejandro Cabra Hernandez

Dos problemas grandes vienen afectando considerablemente al Deportivo Cali, especialmente en las últimas cinco fechas, en la que ha sumado cuatro empates y una derrota.



La falta de gol es la principal y eso ha golpeado anímicamente al equipo porque no se traducen en anotaciones las opciones que se crean.



Deportivo Cali tiene 11 goles en 12 partidos. Ni siquiera uno por juego. Y el hecho de que ninguno de sus jugadores aparezca entre los 20 primeros de la tabla de artilleros habla del problema neurálgico que tiene.



El otro inconveniente que está es el de la falta de fútbol desde la mitad.

Suena paradójico decir que no se traducen los goles que se crean y hablar de falta de fútbol.



Pero muchas veces las opciones del equipo se dan en jugadas aisladas, balón parado o errores del rival que también juegan, pero no por acciones claras debidamente elaboradas desde la mitad del campo.



La marcha de Agustín Palavecino dejó un gran vacío que hasta ahora ha sido difícil de llenar con Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Yeison Tolosa y los demás juveniles que han tenido la oportunidad.



A eso se suma que el Cali se está volviendo dependiente de John Vásquez, quien es el único que encara y que trata de darle fútbol al equipo desde las bandas.

¿Qué hacer?

Insistir en trabajos de definición y en generación de fútbol desde el medio para lograr que el arco se les abra a Marco Pérez y a Ángelo Rodríguez.



Pero también será vital definir si estos dos jugadores pueden actuar juntos para no generar conflicto de intereses entre ellos dentro de la cancha.



Además, hay otras opciones que no se han quemado: la del uruguayo Gastón Rodríguez, quien apenas llegó a la ciudad, y la del argentino Franco Torres, a quien el técnico deberá darle la oportunidad para ver si puede ser el sustituto de Palavecino.



No se deben descuidar detalles defensivos que también han perjudicado al equipo.