La Dimayor sancionó al Deportivo Cali con multas que suman 21 millones de pesos

En la resolución #13 del Comité Disciplinario de la Dimayor el ente rector del fútbol en Colombia sancionó al Deportivo Cali por tres infracciones y las multas por ello ascienden hasta los 21 millones de pesos.



Según el boletín entregado en la noche del miércoles, estas fueron las penalidades en contra del equipo 'azucarero' y sus razones:



1) "El Comité sanciona al club Asociación Deportivo Cali con seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000), por incurrir en la infracción contenida en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 9ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 en contra del club Unión MagdalenaS.A".



Esta sanción se dio por la no presencia del técnico Rafael Dudamel en la conferencia de prensa.



En aquel partido, según los argumentos expuestos por el Cali, el entrenador venezolano no se encontraba en condiciones de salud para atender a los medios por un problema en su voz.



Sin embargo, el equipo verdiblanco no entregó algún certificado médico donde confirmara dicha razón, por lo que decidió sancionar al club.



2) "El Comité sanciona al club Asociación Deportivo Cali con ocho millones de pesos ($8.000.000), por incurrir en la infracción contenida en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 en contra del club América de CaliS.A.".



Esta multa se dio por la no presencia del técnico Rafael Dudamel en la entrevista previa al clásico vallecaucano y la llegada tarde a la conferencia de prensa después del juego.



Según el informe, el entrenador manifestó estar ocupado para atender a la televisión oficial antes del juego y al final del compromiso frente al América, no llegó a tiempo para la conferencia de prensa.



3) "Asociación Deportivo Cali (“Cali”) sancionado con seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 en contra del club Américade Cali S.A.".



Esta última sanción con multa fue por la expulsión de uno de los recogebolas durante el clásico vallecaucano, al minuto 78 del compromiso.



Hubo otra sanción para el equipo verdiblanco, pero solo recibió amonestación pública por el uso de los extintores en la salida de los equipos en el partido contra el América de Cali, que retrasaron el comienzo del partido por la poca visibilidad en el campo debido al humo denso.



Cabe recordar igualmente que se espera la respuesta final con respecto a la sanción contra Teófilo Gutiérrez luego del recurso de reposición presentado por el Deportivo Cali, buscando una reducción de las fechas de suspensión.



'Teo' fue sancionado con dos jornadas sin poder jugar por supuestamente haber incitado al banquillo del Deportes Tolima con un gesto utilizando el escudo del Deportivo Cali. Ya pagó la primera fecha frente al América.