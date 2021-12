La décima estrella del Deportivo Cali: la apuesta triunfal de Marco Caicedo

Aún con la frescura de las celebraciones por el título alcanzado por Deportivo Cali, su presidente, Marco Caicedo, ya se enfoca en lo que serán los retos del elenco verdiblanco para la temporada 2022, un año en el que tendrá como gran compromiso el regreso a la Copa Libertadores.



La décima estrella en la historia de los azucareros no solo dejó gratas satisfacciones a nivel colectivo, sino que en lo individual fue una vivencia que dejó muchas enseñanzas al máximo directivo azucarero.



Pocos creían en su gestión, pero con el paso del tiempo sacó adelante su proyecto deportivo que le entregó una nueva vuelta olímpica a la institución tras seis años de frustraciones. Incluso, le tocó sufrir agresiones y hasta amenazas de muerte cuando las cosas no caminaban en el equipo.



Respeto, humildad, sacrificio, trabajo, ambición y esperanza son aspectos con los que el dirigente caleño resume la campaña del segundo semestre que terminó con una alegría para la hinchada.



Ahora tendrá varios retos al frente de la presidencia caleña en las partes administrativa y deportiva.

¿Cómo analiza la campaña del Cali que terminó con el título?

Fue una campaña muy sufrida. Tuvimos un inicio que no fue muy bueno. Con la llegada de Rafael Dudamel logramos darle vuelta a la situación. Teníamos un plantel competitivo, con jugadores importantes y canteranos de gran condición, y confiamos en que podíamos lograr el objetivo a fin de temporada.



¿Fue duro decirle adiós a Alfredo Arias y ese fue el punto de quiebre para enderezar el rumbo?

Fue una decisión complicada. Mi admiración y respeto para el profesor Arias porque nos devolvió la alegría y buen fútbol. En el semestre pasado se tuvo una buena racha, con un largo invicto, pero el arranque de este semestre no fue bueno. Ya se había hablado con él para su salida, fue un pacto de caballeros, recuerdo que unas fechas antes de su marcha y por solicitud del plantel se dio una espera, pero tuvimos dos caídas y se volvió ya insostenible. A Dudamel ya lo veníamos analizando, intentamos traerlo un año antes, pero no se dio la negociación. Lo llamé, nos reunimos en su casa, fue una larga charla y él me convenció de que era el técnico idóneo para el Cali. Fue fácil arreglar con él, ya tenía en su cabeza lo que era el plantel con que se encontró.

Otro punto positivo de usted y el comité ejecutivo fue apostar por los fichajes de Teófilo Gutiérrez y Hárold Preciado, ¿qué detalles nos puede contar de esas vinculaciones?

Esos dos fichajes fueron un golpe de gracia. En la contratación de Hárold debo reconocer la labor de Nicolás Borrero, nuestro gerente de mercadeo, que hizo una gestión con dos patrocinadores (Wplay y Natural System) para cerrar esa vinculación. Con lo de ‘Teo’ fue algo de suerte. Él vino a un tema médico en el club, tuvimos varias conversaciones, yo lo veía muy difícil y me dijo que hablara con él, que no me diera pena (risas...). Le dije que acá podía dejar huella, por fortuna lo convencí y cerramos el negocio con un aporte económico personal de mi bolsillo, que fue mi regalo para la institución.

Con todas las dificultades económicas que arrastra el equipo, ¿cómo armar un plantel competitivo para 2022?

No es un secreto que tuvimos un año muy difícil en el aspecto económico porque no se lograron los presupuestos de ventas de derechos federativos. Para la planificación debemos tener rigor y disciplina, debemos ceñirnos a unos recursos limitados, optimizarlos y ser eficientes con ellos. Teníamos dos escenarios de los recursos para lo del plantel: uno con Copa Libertadores y otro sin Copa. Clasificar al torneo continental nos da un poco de oxígeno. Estamos armando junto al ‘profe’ Dudamel el mapa del equipo, posición por posición, ya se socializó con el comité ejecutivo y en los próximos días se definirá el equipo que queremos para 2022. Vamos a hacer el esfuerzo para traer unos cuántos refuerzos.

Hoy la hinchada se pregunta si ‘Teo’ sigue, si Preciado continúa y si el resto de la columna vertebral se mantendrá, ¿qué decirles?

No voy a entrar en nombre por nombre, pero yo sí voy a decir que con ‘Teo’ estamos acercándonos para su continuidad, no hemos firmado la renovación, vamos por buen camino, pero no podemos cantar victoria. En los otros casos no puedo dar detalles, pero recuerdo que toca hacer una buena escogencia porque son recursos limitados.

Fue un semestre inolvidable porque se ganó la Liga masculina y femenina...

Me dieron un dato que dice que solo cuatro presidentes en los 109 años de historia del Cali han logrado títulos de Liga. Dios me dio la oportunidad de dejar una huella y qué mejor que haya sido una doble celebración: en la liga masculina y femenina. Esto no es esfuerzo de una sola persona, sino de todos los que hacemos parte de la institución.

¿El plantel y los empleados del Cali están al día en sus salarios?

Sí, por fortuna estamos al día. En salarios, prestaciones sociales, nóminas, obligaciones, retroactivos y premios ofrecidos.

¿Sigue con el proyecto para buscar la figura de un inversor que inyecte capital a la institución?

Nosotros estamos obedeciendo a una directriz que avala la asamblea de socios y es buscar un posible inversionista para la división de fútbol. Abordamos ese proyecto con seriedad y el próximo año estaremos socializando el proceso con todos los asociados, y será la honorable asamblea la que tome la decisión.

Había gente que no creía en usted como directivo y menos como presidente del Deportivo Cali, ¿qué enseñanza le ha dejado este proceso?

Esto es el fútbol. Pasamos de héroes a villanos en 90 minutos. Hoy estamos viviendo los gozosos, el fútbol definitivamente te da más tristezas que alegrías, pero cuando uno hace las cosas con amor, pasión y honestidad, te llega la recompensa. Tal vez sí queda una enseñanza para aquellas personas que le dan la espalda a la institución, no a Marco Caicedo, es que para tener éxito hay que fracasar y eso es un axioma de la vida.

¿Alguna llamada de felicitación que lo haya sorprendido?

Mucha gente me ha llamado y enviado mensajes, gobernadores, alcaldes, senadores, empresarios, periodistas, incluso críticos y detractores; les he dado la bienvenida para que festejen con nosotros.

¿Usted cómo vivió el episodio de la tablet y el reclamo de Dudamel en una rueda de prensa?

Estábamos muy dolidos por lo que había sucedido en ese partido de la Copa. Incluso yo, como directivo, hice una pataleta en la Dimayor, estaba tan desconcertado que mencioné que iba a renunciar. Recibí solidaridad de varios presidentes de otros clubes. Fui a visitar al presidente de Dimayor y al de la Federación Colombiana de Fútbol y reconocieron que había fallas en el arbitraje. Nos comprometimos a no volver a realizar más pataletas y lo que sí es cierto es que ha habido errores arbitrales, unas veces a favor y otras en contra.

Datos

El presidente del Cali, Marco Caicedo, indicó además que los canteranos tendrán una linda posibilidad de graduarse en el primer equipo en la temporada que viene cuando tendrán competencia en Liga, Copa Colombia, Superliga y Copa Libertadores.



El elenco de Rafael Dudamel regresará a trabajos de pretemporada el 3 o 4 de enero, cuando comenzará a alistar su próxima campaña de competencia.