La Copa Libertadores: El último salvavidas del Deportivo Cali en este semestre 

Los altibajos del Deportivo Cali volvieron a dejarlo por fuera de competencia, esta vez en la Copa Colombia, donde un rival sin historia ni pergaminos, como Fortaleza, lo apartó en octavos de final. Ya habían perdido toda opción también en la Liga los ‘Azucareros’ y ahora queda solo, como tabla de salvación, la Copa Libertadores, donde tienen chances de clasificar a la siguiente ronda.



Sin embargo, lo preocupante de este Cali es su nivel futbolístico. Juega bien por ratos, pero después embolata el libreto y termina fracasando en sus objetivos. El campeón de la más reciente Liga colombiana no podrá defender el trono y en la Copa fue eliminado por un equipo de la B.



“Fracaso evidente del Cali de Dudamel. Un equipo con inexplicable doble personalidad. Jugó un buen primer tiempo (versión Libertadores), pero en el segundo apareció el peor Cali: el de la Liga 22, el inseguro, desordenado, impotente y, lo triste, indolente. Para Fortaleza, aplausos”, opinó el periodista Mariano Olsen, de Win Sports.



Y la realidad es esa. El Cali de la Liga y de la Copa Colombia da grima, contrario a lo que sucede, por ahora, en el de la Libertadores.



En el torneo continental de clubes, el equipo vallecaucano es tercero en la tabla de posiciones del Grupo E, con 5 puntos, uno menos que el Boca Juniors, que es segundo (6), y 2 menos que el Corinthias, que es el puntero (7). El último lugar es para el Always Ready.



Justamente, el conjunto boliviano, que solo tiene 4 unidades, será el rival del Cali el próximo jueves en Palmaseca, partido que los ‘Azucareros’ tienen que ganar para seguir con vida en el torneo.



Dos días antes, Boca Juniors será anfitrión de Corinthians en Buenos Aires, y dependiendo de ese resultado, el Cali, con una victoria, quedaría bien ubicado en la tabla.



“Evidentemente, las baterías están enfocadas en la Copa Libertadores. Para nosotros, es un fracaso quedar en esta ronda de Copa Colombia”, dijo al término el partido contra Fortaleza el asistente técnico de Rafael Dudamel, Marco Matías.



En el juego contra el conjunto bogotano por Copa Colombia, el delantero Ángelo Rodríguez, autor del gol verdiblanco (1-1), tuvo que dejar la cancha.



“Ángelo se descompensó, le dio migraña y vómito, producto de la altura, pero ya esta bien”, dijo Matías, lo que significa que el atacante podrá estar el jueves contra Always Ready.