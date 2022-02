¡Juega el campeón! Ante Envigado el Deportivo Cali busca su segunda victoria en la Liga

Luego de conseguir su primera victoria en la Liga, Deportivo Cali saldrá este sábado en busca de tres nuevos puntos que le permitan seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.



Envigado, en el estadio Polideportivo Sur, será el rival de los ‘Azucareros’ a partir de las 4:05 de la tarde.



El duelo entre antioqueños y vallecaucanos será el que abra la quinta fecha de la Liga.



El Cali viene de vencer 1-0 a Deportivo Pereira en Palmaseca, con gol del volante chileno Sebastián Leyton, resultado que significó la primera victoria del conjunto verdiblanco en el torneo.



Los azucareros tienen 3 puntos en la tabla, por 5 de Envigado, que en la jornada anterior empató 0-0 con Millonarios.



La principal ausencia del Cali será Teófilo Gutiérrez, quien pagará su segunda fecha de sanción.



Al arco del equipo de Rafael Dudamel regresaría el uruguayo Guillermo de Amores, quien viene de la convocatoria de la selección charrúa por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Mientras estuvo ausente, De Amores fue reemplazado por Humberto Acevedo, que lo hizo bien.



Frente al equipo que venció a Pereira en la fecha pasada, habría otra novedad, que sería el comienzo de Hárold Santiago Mosquera, quien venía siendo titular, pero en el juego anterior estuvo en el banco y posteriormente ingresó al terreno. Lo haría en lugar de Gian Cabezas.



Las buenas sensaciones que dejó el chileno Leyton ante los pereiranos, con su buena pegada de media distancia y el gol que marcó, hacen suponer que el volante sería inicialista nuevamente.



El equipo de Dudamel espera alcanzar el nivel que le permitió en diciembre pasado lograr la décima estrella del fútbol colombiano.



Aunque algunos de sus referentes han salido del conjunto azucarero, Dudamel ha apostado por la presencia de varios jugadores juveniles, mientras se da el estreno de algunos de los refuerzos que han llegado y otro que podría venir.

Ficha técnica

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Árbitro: Edilson Ariza

Hora: 4:05 p.m.

Probables formaciones



Envigado: Felipe Parra, Santiago Jiménez, Carlos Ordóñez, Yilmar Celedón, Daniel Londoño, Iván Rojas, Wílder Guisao, Diego Moreno, Juan Zapata, Juan Tegue, Jesús Hernández.

DT: Alberto Suárez



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Aldaír Gutiérrez, José Caldera, Jorge Marsiglia, Juan José Tello, Carlos Robles, Hárold Mosquera, John Vásquez, Sebastián Leyton, Kevin Velasco, Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel

Los otros partidos

La quinta fecha sigue así: Domingo: Patriotas Vs. La Equidad, 2:00 p.m.

Tolima Vs. Bucaramanga, 4.05 p.m.

Millonarios Vs. Magdalena, 6:10 p.m.

Pasto Vs. Nacional, 8:15 p.m.



Lunes: Alianza Vs. Jaguares, 4:05 p.m.

Junior Vs. Águilas Doradas, 6:10 p.m.

América Vs. Independiente Santa Fe, 8.15 p.m.



Martes: Medellín Vs. Cortuluá, 6:00 p.m.

Pereira Vs. Caldas. 8:05 p.m.