José 'Pepe' Sand cantó a todo pulmón su primer gol con Deportivo Cali

Juan Carlos Pamo

El del sábado en la noche era el quinto partido oficial de José Sand con el Deportivo Cali y el argentino sentía que ya estaba en deuda, porque lo que más sabe hacer y lo que se cansó de concretar especialmente en Argentina, convertir goles, en Colombia aún no se le daba.



Hasta que llegó esa jugada de penal en el minuto 17, falta de Juan Guillermo Domínguez sobre Nicolás Benedetti cuando el canterano se disponía a rematar sobre el arco de Wuilker Fariñez.



El balón lo pidió y lo ubicó Sand. En su país también era eximio cobrador de tiros penales, y en Colombia quería estrenarse como goleador con otra de sus especialidades, el lanzamiento desde el punto penal.



El argentino fue dando pasos lentos hacia el balón, amagando para engañar al arquero venezolano; y apenas estuvo en la distancia perfecta, impactó hacia el palo derecho de Fariñez, quien se lanzó al otro costado.



Sand lo gritó a todo pulmón, como saboreando la revancha por un gusto que en cuatro partidos anteriores no pudo disfrutar. Con los puños apretados arrancó para la tribuna occidental, muy cerca del banco azucarero, y a su encuentro fueron todos los jugadores que con muchos abrazos le agradecieron su esfuerzo y su anotación.



El ariete argentino no marcaba gol desde el 29 de noviembre del 2017. Ese día, jugando para Lanús en la final de la Copa Libertadores frente a Gremio, Sand anotó a los 71 minutos pero su equipo perdió 2-1.



Sin embargo, en ese torneo internacional el hoy jugador del Deportivo Cali fue el máximo artillero al conseguir 9 goles en 14 partidos, una anotación más que el también argentino Ignacio Scocco, de River Plate.