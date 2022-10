Jorge Luis Pinto: así fue su primer encuentro con los jugadores del Deportivo Cali

El ciclo de Jorge Luis Pinto como entrenador del Deportivo Cali comenzó este martes muy temprano, cuando el santandereano conoció al plantel azucarero en la sede campestre de Pance.

Pinto arribó a la sede junto con el presidente de la institución, Luis Fernando Mena, y les dedicó unas palabras a los jugadores, golpeados por la mala campaña del equipo a lo largo de todo el año.

Creer e ir hacia adelante unidos por nuestro 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢.



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, '𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞'! ✊🇳🇬#VamosCali 🇳🇬#BienvenidoProfePinto ✊ pic.twitter.com/ETmaNyTZhZ — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 4, 2022

Pinto fue presentado de manera oficial como técnico del Deportivo Cali este martes en la sede deportiva del onceno vallecaucano y se estrenará en el banquillo verde en el clásico del fin de semana frente al América de Cali.



Respecto al clásico vallecaucano, el entrenador santandereano manifestó que "hay que tener equilibrio en las emociones. Si le ganamos al América no nos vamos a volver locos".



Durante la rueda de prensa el técnico abordó varios temas, entre ellos el porque aceptó venir al conjunto 'verdiblanco' cuando tenía otras propuestas.



"Tenía otras posibilidades, pero me gustó la del Cali. No me pasa por la cabeza que esta institución esté sufriendo esta crisis. Le agradezco a la Junta por este gesto conmigo", indicó Pinto.



Otro de los temas que abordó Jorge Luis Pinto, es sobre los refuerzos del Deportivo Cali para el primer semestre del 2023, a lo que dijo: "Se necesitan tres o cuatro jugadores. En noviembre miraremos quiénes son los refuerzos, pero hay que mirar bien la plantilla que tenemos para ver con quiénes podemos contar".