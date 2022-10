Histórico: Deportivo Cali derrotó a Corinthians en el debut de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali consiguió este miércoles un triunfo histórico al derrotar 2-1 a Corinthians por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina. Ingrid Guerra y Tatiana Ariza fueron las autoras de los goles para vencer al equipo brasileño.



En el primer tiempo el equipo ‘Azucarero’ salió a presionar al área rival. El equipo de Jhon Albert Ortíz se le vio la intención de ejercer un hostigamiento en el juego de Corithians y no dejarlas jugar.

Sin embargo, en 10 minutos de juego el Cali solo había tenido dos acercamientos claros de gol.



A pesar de la presión que estaba haciendo el equipo vallecaucano, al minuto 15 el conjunto brasileño avisó con peligro en el arco de Stefany Castaño.

Fue entonces en el minuto 23 cuando llegó el primer gol del partido. La delantera Victoria Albuquerque recibió un centro totalmente sola en el área del verdiblanco y remató con tranquilidad con un cabezazo. Nada que hacer para la portera Castaño.



Ante el gol que recibió el equipo ‘Azucarero’, las vallecaucanas reaccionaron y recuperaron la posesión de la pelota, pero no construían jugadas de gol.



Fue entonces en el minuto 41 cuando llegó el empate del verdiblanco. Deportivo Cali cobró un fuerte tiro libre desde la mitad de la cancha y la delantera Ingrid Guerra cabeció el balón la mandó a guardar.



De esta manera el Cali cogió confianza y empató el partido. No obstante, a punto de acabarse la primera mitad, llegó el gol para irse arriba del marcador. En el minuto 45 las caleñas crearon una gran jugada colectiva. Ingrid Guerra ganó la línea de fondo y mandó el centro y fue cuando Tatiana Ariza recibió y con una gran jugada individual venció la defensora brasileña y remató al ángulo. Así se fueron 2-1 para el descanso.



En el segundo tiempo Deportivo Cali se encargó de controlar el balón e hizo un muy buen trabajo defensivo. De este modo, el verdiblanco debutó con triunfo ante las vigentes campeonas.