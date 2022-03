¿Hay persecución? Indignación en el Deportivo Cali por la sanción a Teófilo Gutiérrez

En el Deportivo Cali cayó muy mal la sanción de dos fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, por supestamente provocar a la afición en el duelo de vuelta por la Superliga, frente al Deportes Tolima.



La Comisión Disciplinaria dice que el comisario de campo en Ibagué informó que "al finalizar el partido y en el momento de ingresar al túnel, el jugador Teófilo Gutiérrez, del Deportivo Cali, mostraba a la tribuna occidental las estrellas que tenía su equipo en la camiseta, provocando a los asistentes de esa tribuna".

Este es nuestro escudo, el que defendemos con orgullo y dignidad. Somos el Deportivo Cali y aquí estamos, juntos, unidos, luchando sin parar.



Brillamos con nuestras estrellas más allá de la cancha. 🌟#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/Uf1UGieND0 — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) March 3, 2022

El argumento fue desvirtuado inmediatamente por los directivos del Deportivo Cali.



"La camiseta del Cali no tiene estrellas y es normal que un jugador, sobretodo cuando celebra un gol, bese el escudo o la camiseta; por esa razón no vemos la razón para que sancionen a Teófilo", dijo el vicepresidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena.



Otro directivo, que prefirió la omisión de su nombre "porque estamos cansados de protestar por lo mismo y no pasa nada", señaló que "esto es como una persecución porque justo antes del clásico nos sancionan a un jugador importante por besar la camiseta".

Entonces Teófilo Gutiérrez fue sancionado por 2 fechas, supuestamente por provocación porque mostró las estrellas de la camiseta a la tribuna en la final de la SuperLiga. ¿Pero @AsoDeporCali no tiene sus estrellas estampadas en las camisetas? Me pueden explicar @Dimayor...🤔 pic.twitter.com/s4gFR64aEv — Fabián Giraldo (@fabian_giraldop) March 3, 2022

"El jugador Teófilo Gutiérrez mostró las estrellas de la camisa a la afición del Tolima"



Pero el escudo del Cali no tiene las estrellas en la camisa 🙃😐



Aún así ¿Por qué mostrar el escudo a la afición rival da para sanción? Es un completa ridiculez — George Michael (@GMDLHM) March 3, 2022

La sanción fue criticada por aficionados del Deportivo Cali y periodistas, al considerar que otras celebraciones o gestos han sido más provocadores, pero se han quedado sin castigo.