¿Hay gente interesada en acabar con el Deportivo Cali? El desesperado mensaje de un exdirectivo

El Deportivo Cali sigue siendo noticia por su mala campaña, la difícil situación de Máyer Candelo como técnico, los líos con el capitán Teófilo Gutiérrez y su crisis administrativa, con una millonaria deuda de por medio.



Muchos exdirectivos están empeñados en aportar ideas y brindar soluciones para que el equipo pueda salir del durísimo momento, pero siguen aflorando las amenazas contra quienes intentan ayudar a la institución.



Esa es la denuncia que públicamente y a través de un video a socios e hinchas hizo Eduardo Franco, quien fue gerente deportivo del Cali durante varios años.



"Quiero llamar a la reflexión: ¿De dónde acá a quien quiere trabajar por el Deportivo Cali lo llaman para amenazarlo de muerte, amenazar a su familia y decirle que saben dónde estudian sus hijos? Nosotros no somos un equipo de los mafiosos de los años 80 o 90, estamos por encima de esa situación porque siempre hemos respetado las líneas institucionales y las líneas de la ley", dijo Franco.



Aseguró que hay gente interesada en acabar con el Deportivo Cali y eso deben evitarlo los dirigentes, socios e hinchas.



"Es inaceptable e inconcebible que los intereses particulares monetarios de quienes están detrás de esto, y los egos mezquinos de los que no son capaces de aceptar que otras personas diferentes a ellos vengan a manejar la institución para sacarla adelante, nos están llevando a que nuestro Deportivo Cali pueda desaparecer más tarde", señaló.



Y agregó que "No sé si la idea sea esa, llevar a la institución al mínimo valor posible para aparecer como salvadores y hacerse con 10 centavos a una estructura administrativa, deportiva y social de nuestra institución, que fue forjada durante más de 100 años por personas que hemos aportado de manera desinteresada".



Franco fue más allá y señaló que detrás de esos intereses oscuros hay gente peligrosa, por lo que no será fácil rescatar la institución.



"Quienes creemos que esta institución puede salir adelante, estamos dispuestos a trabajar; no es fácil, el enemigo no es pequeño, aquí hay gente muy peligrosa detrás de esto. Reflexionemos todos porque hay personas empeñadas en acabar con el Deportivo Cali", aseguró Franco.



Por último, el exdirectivo dijo que los que le están haciendo daño al Deportivo Cali, no se lo están haciendo a cinco miembros de un Comité Ejecutivo. "Es un daño a la comarca, a la región y al país porque el Deportivo Cali genera empleo; no es solo una pelota y una pasión, es el empuje y el amor de hinchas y socios por la institución".



Los azucareros, en lo deportivo, se mantiene último en la tabla, lo que ha agudizado más la crisis en todos los sentidos.