Hárold Preciado, la figura del gol en los cuadrangulares finales con el Deportivo Cali

A la famosa frase “goles son amores” habría que agregarle o decir que también son Preciado’. Por lo menos eso lo siente el Deportivo Cali y lo vive el hincha del cuadro azucarero. Hárold Preciado cerró su fichaje con el Deportivo Cali en junio pasado, después de una larga experiencia en el Shenzhen de China.



En la negociación de retorno al cuadro azucarero hubo el famoso 'tira y afloje', pero al final pudieron más las ganas del canterano, los deseos de los directivos y la ilusión de los seguidores verdiblancos.



Con el Deportivo Cali ha jugado 20 partidos en esta nueva etapa, equivalentes a 1289 minutos y, lo que más le interesa a la afición, traducidos en 10 goles que lo convierten en el máximo artillero del elenco dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.



El 31 de julio comenzó a facturar en los arcos contrarios; fue ante el Bucaramanga en el estadio del Deportivo Cali, duelo que perdieron ese día los azucareros 1-2.



Dos grandes, Millonarios y América, siguieron en el listado de víctimas que ya comenzaba a tomar forma.



Águilas, Huila y Pereira también sucumbieron ante el poderío goleador del delantero tumaqueño.



Pero en la fase decisiva, la de los cuadrangulares, que es donde más se necesitan los goles, Preciado también apareció.



Uno al Junior en el empate 2-2 en Barranquilla, y tres goles nada menos que a Nacional, uno en Palmaseca y dos en el Atanasio Girardot, certifican el gran momento del canterano con la camiseta verdiblanca.



"Uno como delantero siempre quiere estar en el primer lugar de goleador, pero paso a paso voy a seguir creciendo con el grupo, con la confianza del ‘profe’ y siempre me visualizo para quedar goleador del equipo", dijo el artillero, que es ídolo de la afición caleña, a Los Campeones de Univalle Stereo.



Sobre su nivel, el delantero es consciente de que el mismo se debe a la confianza que le han brindado en el plantel.



"Mi nivel se debe a la confianza que el ‘profe’ me dio en cada partido, también a la confianza que me han dado mis compañeros, que ha sido muy importante para este momento; debo darle primero gracias a Dios por todo lo que hemos alcanzado hasta ahora", señaló Preciado.



El sábado, el goleador del Deportivo Cali tiene una nueva cita, esta vez ante el Atlético Junior, el equipo con que el Cali pelea el cupo para la gran final.



La familia caleña espera que el tumaqueño siga de luna de miel para decir también que 'Goles son Preciados', como los que tienen al Cali cerca de la final.



Mañana, un partido definitivo

Deportivo Cali precisa de un punto este sábado para sellar su clasificación a la final de la Liga colombiana.



El encuentro en el estadio de Palmaseca comenzará a las 5:45 p.m. y se prevé gran asistencia de aficionados.



El Cali tiene 10 puntos por 6 del cuadro ‘tiburón’. Si los azucareros ganan, se clasifican inmediatamente. Si hay empate, también es definitivo a favor de los verdes del Valle, porque se harían inalcanzables en el Grupo A.