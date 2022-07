¿Final del amor de primavera?: Teófilo Gutiérrez saldría del Deportivo Cali

Solo malas noticias sigue recibiendo el Deportivo Cali en este segundo semestre de 2022, al punto que pareciera estar viviendo una etapa oscura en su historia deportiva.



No solo fue la salida del técnico Rafael Dudamel, la eliminación de la Liga I, Copa Libertadores, Copa Suramericana y Copa Colombia, sino que ahora viene padeciendo en la última semana renuncias de directivos y jugadores.



Tan solo este jueves se confirmó la salida del guardameta Guillermo de Amores, quien rescindió su contrato con el Deportivo Cali para fichar por Lanús del fútbol argentino.



Ahora, luego de la derrota 2-0 frente al Deportes Tolima en el estreno del equipo 'azucarero' en Liga, salen los rumores sobre la posible salida del experimentado delantero Teófilo Gutiérrez.



Desde territorio uruguayo informan que el barranquillero habría rescindido su contrato con el Deportivo Cali para poder incorporarse al Peñarol.



Según el periodista Rodrigo Romano de Uruguay, en diálogo con Blu Radio afirmó que Peñarol tendría casi listo el fichaje de 'Teo': “El club está en la búsqueda de dos centros delanteros y uno de gran nombre. La falencia de este equipo en 2022 es la falta de gol. Corren contra el tiempo porque la ventana de pases en Uruguay cierra esta noche, pero va adelantandose la negociación”.



Según el comunicador, el mercado de fichajes del fútbol uruguayo termina este viernes en la noche, por lo que se estaría trabajando contrarreloj para fichar al delantero barranquillero.



Ya en el Deportivo Cali habría incorfomidad con 'Teo', pues horas antes del estreno del equipo verdiblanco en la Liga el fútbolista le habría dicho a 'El Heraldo' que estaba esperando la llamada de Junior, dando a entender que su deseo era regresar a Barranquilla.



Es claro que Teófilo Gutiérrez no está contento con la sitaución del Cali, pues la crisis económica y la eliminación de casi todos los campeonatos que ha disputado, habrían provocado su aburrimiento y deseo de irse a probar suerte en otro equipo.



Todo parece indicar que el 'Amor de Primavera' que nació y floreció con el título de 2021-II ya solo hace parte del pasado.



De momento, desde el Deportivo Cali no hay un pronunciamiento oficial al respecto.